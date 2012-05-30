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۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

سیدمحمدی:

برداشت سیب زمینی در گلستان آغاز شد

برداشت سیب زمینی در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان از برداشت سیب زمینی از چهار هزار و 500 هکتار از زمینهای کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنصیرسیدمحمدی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی افزود: کشاورزان سیب زمینی کار می توانند با هماهنگی و اعلام برنامه زمان بندی برای برداشت سیب زمینی متناسب با نیاز بازار و سیب زمینی موجود در بازار محصول خود را برداشت و به بازار عرضه کنند.

سید محمدی افزود: تمهیدات لازم برای حمل و نقل محصولات کشاورزی با دفتر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل استان انجام شده است که با صدور ابلاغیه مشکل کمبود کامیون در استان حل شود و به تبع مشکل خروج و حمل سیب زمینی و صادرات استان خصوصا استانهای شرق کشور و کشورهای آسیای میانه که از خریداران عمده سیب زمینی استان گلستان هستند مرتفع شود.
 
وی خاطرنشان کرد: سیب زمینی استان گلستان از کیفیت بسیار خوبی برای مصرف برخوردار است وسعی شده که تولید سیب زمینی استان به روش ارگانیک یعنی تولید بدون مصرف سموم شیمیایی صورت گیرد.

سید محمدی افزود: اقدامات لازم در خصوص تامین کامیون های دارای ترانزیت و نیز استقرار یک نفر کارشناس کشاورزی در صورت دائم در گمرک اینچه برون به منظور تسهیل و روان سازی صادرات سیب زمینی فراهم شده است.

کد مطلب 1616391

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