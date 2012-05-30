به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که صبح امروز چهارشنبه از باشگاه شهرداری تبریز خبر رسید که فراز کمالوند سرمربی اسبق تیم تراکتورسازی سکان هدایت فنی تیم فوتبال لیگ یکی این باشگاه را بر عهده گرفته، خبر می رسد که به دلیل ممنوعیت فعالیت کمالوند، وی نمی تواند در تیم شهرداری تبریز مربیگری کند.

این خبر در شرایطی بین اهالی فوتبال تبریز منتشر شده که کمالوند فصل گذشته علیرغم محبوبیتی که در تیم تراکتورسازی داشت، در تبریز نماند و راهی همدان شد.

گفته می شود هنوز از سوی فدراسیون فوتبال مجوز فعالیت فراز کمالوند صادر نشده که با این حساب مدیران باشگاه شهرداری باید به دنبال گزینه دیگری باشند.

رسول خطیبی همچنان جدی ترین گزینه برای هدایت فنی تیم فوتبال شهرداری تبریز به شمار می آید که ممکن است با توقف مذاکرات مسئولان باشگاه شهرداری با کمالوند، تا یکی، دو روز آینده خطیبی سکان هدایت این تیم را به دست بگیرد.