رشد 61 درصدی سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در دولت نهم و دهم، رشد چشمگیری داشته و با اجرای کامل مصوبات سفرهای دولت به مازندران، شاهد شکوفایی صنعت در استان خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران افزود: تا سال 84 تعداد 560 واحد صنعتی پنج هزار و 550 میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران سرمایه گذاری کرده در حالی که در دولت نهم و دهم از سال 84 تاکنون، تعداد 720 واحد صنعتی بالغ بر هشت هزار و 910 میلیارد ریال در شهرکهـا و نواحی سطح استان سرمایه گذاری کردند.

وفایی نژاد گفت: در پی اجـرای مصـوبات سفرهـای دولت به مازندران، با توسعه شهرک صنعتی بهشهر، احداث شهرک صنعتی بابلسر، توسعه ناحیـه صنعتی البرز و اجرای زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در زمین های صنعتی فراهم شده است.

هم اکنون هزار و 280 واحد بهره بردار با ظرفیت اشتغال 34 هزار و 751 نفر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران، مشغول فعالیت هستند.