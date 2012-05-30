  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۰

عنایتی اعلام کرد:

آغاز برداشت جو در مازندران/ میانگین برداشت 4400 کیلوگرم در هر هکتار

آغاز برداشت جو در مازندران/ میانگین برداشت 4400 کیلوگرم در هر هکتار

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران از اغاز برداشت جو در اراضی آبی استان خبر داد.

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان برداشت با عملکرد چهار هزارو 700 کیلو گرم در هکتار در اراضی زراعی روستای دارابکلا میاندورود آغاز شد.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری، 44 هزار هکتار از اراضی زراعی استان به کشت جو اختصاص یافته است.

عنایتی ادامه داد: 12هزار هکتار آن آبی و32هزار هکتار جو دیم است.

وی گفت: پیش بینی می شود بیش از 110هزار تن جو از اراضی زراعی مازندران در سالجاری تولید شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: در سال زراعی گذشته از 48 هزار هکتار جو کشت شده استان، حدود 110هزار تن جو تولید شد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد.

کد خبر 1616406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها