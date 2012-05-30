آغاز برداشت جو در مازندران/ میانگین برداشت 4400 کیلوگرم در هر هکتار

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان برداشت با عملکرد چهار هزارو 700 کیلو گرم در هکتار در اراضی زراعی روستای دارابکلا میاندورود آغاز شد.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری، 44 هزار هکتار از اراضی زراعی استان به کشت جو اختصاص یافته است.



عنایتی ادامه داد: 12هزار هکتار آن آبی و32هزار هکتار جو دیم است.



وی گفت: پیش بینی می شود بیش از 110هزار تن جو از اراضی زراعی مازندران در سالجاری تولید شود.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: در سال زراعی گذشته از 48 هزار هکتار جو کشت شده استان، حدود 110هزار تن جو تولید شد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد.