محورهاي‌ سياسي امنيتي، اقتصادي و فرهنگي خليج فارس را مورد بحث و بررسي قرار مي دهند.



به گزارش خبرنگار سياسي مهر، در اين همايش، صاحب نظران و انديشمندان سياسي و عرصه روابط بين الملل از كشورهاي مختلف،

80 پژوهشگر و محقق خارجي از 32 كشور عربي حاشيه خليج فارس بجز عربستان سعودي، تركيه، گرجستان، روسيه، چين، تايوان، فنلاند، يونان، مكزيك (براي اولين بار)، انگلستان، ژاپن، مصر و عراق در اين همايش شركت خواهند كرد. همچنين 40 مقاله از محققين، پژوهشگران داخلي و اساتيد دانشگاهها نيز قرائت خواهد شد.

قرار است پس از جلسات افتتاحيه، شش جلسه موازي تحت عنوان «خليج فارس، امنيت، دگرگوني و نظام بين الملل، تحولات آينده عراق ، سياستهاي آمريكا در خليج فارس، سياستهاي قدرتهاي بين المللي در خليج فارس و خاورميانه ، اقتصاد و انرژي و رهيافتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي» برگزار شود.