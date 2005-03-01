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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۳۸

يا پيام رييس جمهوري آغاز شد

پانزدهمين همايش «خليج فارس»‌ با محوريت «امنيت‌ و همكاري‌ منطقه‌اي‌ در روند تحول‌ سياست‌هاي‌ جهاني»‌

پانزدهمين همايش «خليج فارس»‌ با محوريت «امنيت‌ و همكاري‌ منطقه‌اي‌ در روند تحول‌ سياست‌هاي‌ جهاني»‌

با پيام سيد محمد خاتمي رييس جمهور، پانزدهمين همايش «خليج فارس»‌ با محوريت « امنيت‌ و همكاري‌ منطقه‌اي‌ در روند تحول‌ سياست‌هاي‌ جهاني»‌ آغاز بكار كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، در اين همايش، صاحب نظران و انديشمندان سياسي و عرصه روابط بين الملل از كشورهاي مختلف، محورهاي‌ سياسي امنيتي، اقتصادي و  فرهنگي خليج فارس را  مورد بحث و بررسي قرار مي دهند.

 80 پژوهشگر و محقق خارجي از 32 كشور عربي حاشيه خليج فارس بجز عربستان سعودي، تركيه، گرجستان، روسيه، چين،  تايوان،  فنلاند،  يونان، مكزيك (براي اولين بار)،  انگلستان، ژاپن،  مصر و عراق در اين همايش شركت خواهند كرد. همچنين 40 مقاله از محققين، پژوهشگران داخلي و اساتيد دانشگاهها نيز قرائت خواهد شد.

قرار است پس از جلسات افتتاحيه، شش جلسه موازي تحت عنوان «خليج فارس، امنيت، دگرگوني و نظام بين الملل، تحولات آينده عراق ، سياستهاي آمريكا در خليج فارس، سياستهاي قدرتهاي بين المللي در خليج فارس و خاورميانه ، اقتصاد و انرژي و رهيافتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي» برگزار شود.

کد مطلب 161641

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