80 پژوهشگر و محقق خارجي از 32 كشور عربي حاشيه خليج فارس بجز عربستان سعودي، تركيه، گرجستان، روسيه، چين، تايوان، فنلاند، يونان، مكزيك (براي اولين بار)، انگلستان، ژاپن، مصر و عراق در اين همايش شركت خواهند كرد. همچنين 40 مقاله از محققين، پژوهشگران داخلي و اساتيد دانشگاهها نيز قرائت خواهد شد.
قرار است پس از جلسات افتتاحيه، شش جلسه موازي تحت عنوان «خليج فارس، امنيت، دگرگوني و نظام بين الملل، تحولات آينده عراق ، سياستهاي آمريكا در خليج فارس، سياستهاي قدرتهاي بين المللي در خليج فارس و خاورميانه ، اقتصاد و انرژي و رهيافتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي» برگزار شود.
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