به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی عصر چهارشنبه در جریان مجمع سالیانه حمایت از زندانیان استان فارس بیان کرد: زمانیکه قانونی توسط دستگاه قضایی برای برخورد با یک پدیده اعمال می شود تبعاتی نیز برای خانواده های زندانیان نیزممکن است داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی جرائم مالی و اقتصادی است، گفت: باید بین جرائم مالی و جرائم سنگین وجنایتهای اجتماعی فرق گذاشت ضمن اینکه باید خانواده های زندانیان را از خود زندانی تفاوت قائل شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس تصریح کرد: خیلی از معضلات موجود در خانواده زندانیان برای ما روشن نیست وما فقط ظاهر آن را می بینیم ودر صورتیکه این مسائل بیان شود مردم کشور ما خیلی سریع احساس مسئولیت کرده و در حد توان خود اقدام به کمک می کنند.

فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به وجه تمایز کشورهای غربی با ایران وکشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی طی چند قرن اخیر از نظر علمی توانستند از کشورهای اسلامی سبقت بگیرند و به پیشرفتهای مختلف علمی برسند اما آنها همیشه از نظر توجه به معنویت عقب مانده اند.

وی تصریح کرد: غرب با آن همه پیشرفت وتوسعه یک نقص آشکار را احساس می کند و آن هم بحران معنویت است و به این بحران نیز نمی تواند به راحتی خاتمه دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با اشاره به اینکه نقطه قوت انقلاب اسلامی برگشت به معنویت است، تاکید کرد: آنچه که ما می توانی مبه دنیا ارائه دهیم این است که در سایه توجه به ارتباط با وحی میتوانیم بسیاری از بحرانها را پشت سر بگذاریم.

فیروزابادی بیان کرد: خانواده در کشورهای اسلامی و به خصوص ایران یک جذابیتی دارد که غربیان که گرفتار از هم پاشیدگی خانواده هستند حسرت می خورند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جرائم نیز بیان کرد: با نگاه به جرائم می توان مشاهده کرد که اکثر جرائم ما مربوط به مواد مخدر است و عمده جمعیت زنداین نیز در همین بخش قرار دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با اشاره به اینکه دو عامل درونی و بیرونی باعث درگیر شدن جامعه با این مشکل شده، بیان کرد: در حوزه عامل درونی باید به جوان بودن جامعه اشاره کرد که این جوان بودن هم میتواند فرصت باشد و هم می تواند به یک تهدید تبدیل شود.

فیروزآبادی یادآور شد: مواد مخدر وتولید آن در کشورهای همسایه و ورود به کشور نیزازجمله عوامل بیرونی است که مطمئنا به شکل برنامه ریزی شده ای دنبال می شود.

وی گفت: باید صدا و سیما، رسانه ها و... کارهای فرهنگی را انجام داده وبه اطلاع رسانی بپردازند.