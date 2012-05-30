به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری مازندران، افزود: اگر در صنعت گردشگری به ارائه خدمات مطلوب و استاندارد در مقوله رفتارهای اجتماعی و خدمات پذیرایی بپردازیم به طور یقین ارز آوری مناسبی را در این صنعت خواهیم داشت.



وی، برتوجه به دانش صنعت گردشگری و اجرای آن توسط نیروهای انسانی که در این صنعت وارد می شوند، تاکید کرد و بیان داشت: دولت احمدی نزاد در چند سال اخیر به دانش صنعت گردشگری توجه کرد به طوری که دانشکده توریسم در غرب مازندران راه اندازی شده است.



استاندار مازندران، با بیان اینکه در توسعه صنعت گردشگری باید به مقوله زیست محیطی و منابع ملی استان توجه شود افزود: حفظ قواعد زیست انسانی در مازندران نباید فدای هیچ گونه توسعه ای در استان شود.



طاهایی با بیان اینکه هنوز چادر خوابی در صنعت گردشگری مازندران وجود دارد، اظهار داشت: در این صنعت باید برای همه اقشار جامعه خدمات زیر ساختی گردشگری مهیا کرد ولی ساخت هتل های مجلل و پنج ستاره لازم است.



وی، به ساخت دهکده تفریحی و توریستی لالیم در منطقه بالا دست ساری اشاره کرد و گفت: این کارگروه از ساخت چنین مجتمع های تفریحی حمایت می کند.



استاندار مازندران به حمایت شرکت هواپیمایی ماهان که این مجتمع را در دست اجرا دارد، اشاره کرد و گفت: اینکه 90 درصد اجرای این طرح مربوط به فضای سبز است و یک ساختمان 11 طبقه ساخته می شود نشانه توجه به محیط طبیعی و احیا طبیعت است.

وی با بیان اینکه مشکل زباله مازندران به صورت منطقی و اساسی باید حل شود ، ادامه داد: اختصاص 210 میلیارد ریال اعتبار ویژه از سوی رئیس جمهوری برای ساخت نیروگاه تولید برق از زباله در شهرهای ساری و نوشهر از اقدامات اساسی است.



وی از وجود سرمایه گذرانی از کشور مالزی برای ایجاد کارخانه زباله سوز در شهرهای بابل و آمل خبر داد و بیان داشت :صنعت گردشگری مازندران با حل معضل زباله توسعه محسوسی خواهد یافت.



دهکده تفریحی ، توریستی و اقامتی لالیم ساری توسط شرکت هواپیمایی ماهان در زمینی به مساحت 135 هزارو 600 متر مربع در قالب هتل پنج ستاره بین المللی با 340 اتاق و سوئیت ، امکان پذیرایی از دو هزار نفر، سالن همایش با بیش از 980 نفر ظرفیت، استخر ، تالار و رستوران، کلبه ، پارک علم و فناوری ، دریاچه و سد ، پارک پرندگان ، بازارچه ، توقفگاه و زمین های ورزشی روباز آغاز شده است.