پنج کیلوگرم هروئین در قزوین کشف و ضبط شد

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از تهیه و توزیع مواد مخدر توسط یکی از افراد باسابقه مطلع شدند که نامبرده مواد افیونی را از یکی از استانهای شمالی وارد کشور می کرد و به فروش می رساند.



وی افزود: ماموران پلیس بلا تکمیل اطلاعات از موعد ورود و قرار تحویل یک محموله هروئین مطلع شدند و با حضور در محل قرار موفق شدند متهم را در یک دستگاه خودرو به همراه همدستش پس از مدتی تعقیب و گریز و شلیک چند تیر دستگیر کنند.



غیاثوند تصریح کرد: در این اقدام یک محموله 3.5 کیلیویی هروئین کشف و ضبط شد.



وی بیان کرد: در اقدام دیگر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سواری پژو 405 با دو سرنشین مشکوک شدند و توانستند خودرو را با کمک عوامل پلیس راه دستگیر کنند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یادآورشد: در این اقدام پلیسی یک کیلوگرم ماده مخدر شیشه کشف شد و دو سرنشین خودرو هم دستگیر و روانه زندان شدند.



غیاثوند بیان کرد: متهمان برای رهایی از مجازات قانونی مکبلغ 485 هزار تومان رشوه به پلیس پیشنهاد دادند که مامو.ران وظیفه شناس از دریافت آن خودداری کردند.



وی گفت: کشف 250 گرم ماده مخدر شیشه از یک دستگاه خودرو و دستگیری یک قاچاقجی توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دیگر اقدامات پلیس طی دو روز گذشته است.



این مسئول اظهارداشت: همچنین ماموران موفق شدند با دستگیری سرنشین یک دستگاه خودرو مسافربر در اتوبان قزوین به زنجان مقدار 200 گرم هروئین کمشف و ضبط کنند.



به گفته رئیس پلیس مبارزه بامواد مخدر استان تحقیقات پلیس در خصوص متهم دستگیر شده ادامه دارد.



کشف سیگار، البسه و تلفن همراه قاچاق



همچنین ماموران انتظامی استان قزوین موفق شدند در چهار اقدام پلیسی 12 هزار پاکت سیگار، 13 هزار ثوب البسه و یک هزار دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق را کشف و ضبط کنند.



ماموران یگان امداد قزوین در حین گشت زنی در عوارضی آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند که با شلیک چند تیر متهم فراری دستگیر شد.



در بازرسی از خودرو 12 هزار و 460 پاکت سییگار قاچاق کشف و ضبط کردند.



همچنین ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان در گشت نامحسوس در محور قزوین به تاکستان به یک دستگاه کامیون با دو سرنشین مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند که در این اقدام 12 هزار ثوب انواع البسه، 32 ظرف، 690 جفت کفش و 334 عدد کیف زنانه کشف و راننده کامیون دستگیر شد.



در بخش آبگرم بوئین زهرا نیز از یک دستگاه سواری مشکوک یک هزار و 18 دستگاه گوشی تلفن همراه و دو عدد پلاک جعلی خودرو کشف و راننده و سرنشین خودرو دستگیر شد.



ماموران انتظامی پاسگاه کورانه قزوین هم در عوارضی قزوین به زنجان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس 400 ثوب البسه

و 21 ثوب پارچه قاچاق کشف شد و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.