نشست اضطراری هیات اجرایی کمیته ملی المپیک لغو شد!

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کمیته ملی المپیک عصر امروز چهارشنبه در خبری کوتاه نوشت:« در برخی رسانه ها اعلام شده بود که کمیته ملی المپیک فردا نشستی را در دستور کار قرار داده که دراین خصوص اعلام می گردد نشست های هفتگی اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بطور منظم ساعت 6 صبح سه شنبه هر هفته برگزار می گردد که در این هفته نیز در زمان و تاریخ معین برگزار گردید و هیچ گونه برنامه ای برای برپایی نشست(مستثنی) در روز پنج شنبه (فردا) در دستور کار نخواهند داشت.»

این خبر در حالی روی خروجی سایت کمیته ملی المپیک قرار گرفته که بعدازظهر امروز برخی اعضای هیات اجرایی کمیته المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری نشست اضطراری هیات اجرایی برای رسیدگی به نامه کمیته بین المللی در مورد تعلیق قایقرانی ایران را تایید کرده بودند.