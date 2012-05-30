  1. ورزش
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۶

نشست اضطراری هیات اجرایی کمیته ملی المپیک لغو شد!

نشست اضطراری هیات اجرایی کمیته ملی المپیک لغو شد!

در حالی که برخی اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از برگزاری نشست ویژه این هیات خبر داده بودند، سایت کمیته المپیک شامگاه چهارشنبه از لغو این نشست خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کمیته ملی المپیک عصر امروز چهارشنبه در خبری کوتاه نوشت:« در برخی رسانه ها اعلام شده بود که کمیته ملی المپیک فردا نشستی را در دستور کار قرار داده که دراین خصوص اعلام می گردد نشست های هفتگی اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بطور منظم ساعت 6 صبح سه شنبه هر هفته برگزار می گردد که در این هفته نیز در زمان و تاریخ معین برگزار گردید و هیچ گونه برنامه ای برای برپایی نشست(مستثنی) در روز پنج شنبه (فردا) در دستور کار نخواهند داشت.»

این خبر در حالی روی خروجی سایت کمیته ملی المپیک قرار گرفته که بعدازظهر امروز برخی اعضای هیات اجرایی کمیته المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری نشست اضطراری هیات اجرایی برای رسیدگی به نامه کمیته بین المللی در مورد تعلیق قایقرانی ایران را تایید کرده بودند.

کد خبر 1616424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها