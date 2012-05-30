به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در دیدار با فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در شهرداریهای مازندران در استاند اری افزود: تکریم منزلت و جایگاههای خانواده های شهدا و ایثارگر بر همگان امری واجب و ضروری است.

وی اظهار داشت: شهرداران استان باید در فعالیتهای مشاوره ای و گاها مدیریتی از وجود فرزندان شاهد و ایثارگران استان که عمدتا از نخبگان و استعدادهای بکر منطقه بوده، استفاده کنند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه جذب فامیل و بکارگیری نیروهای ستادی از بدنه خویشاوندان در شهرداریها به یک اپیدمی واگیر تبدیل شده است، تصریح کرد: باید فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در ادارات و شهرداریهای استان، بر دانش علمی خود جهت کسب مدارج بالاتر اداری و اجرایی بیفزایند.

طاهایی با بیان اینکه تشکیل نهاد شوراها در بدنه شهرداریها به عنوان کمک کار و همیار شهرداران اقدامی در خور شایسته از سوی دولتمردان بوده است، یادآور شد: متاسفانه این نهاد مردمی دارای لغزش ها و فعالیتهای خلاف واقعی در برخی نقاط شده است.

وی با اعلام اینکه شهدای ما برای دفاع از آرمانهای انقلاب و امام شهیدان به جبهه های حق علیه باطل اعزام شدند، اظهار داشت: دولت باید سازوکاری مدون و هدفمند برای جذب و بکارگیری فرزندان شاهد، ایثارگر و جانباز در دستگاههای اجرایی فراهم آورد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه منابع اعتباری شهرداریهای مازندران، مکفی و پاسخگوی نیازهای عمرانی و رفاهی شهروندان نیست، در عین حال از همکاری بسیاری از شهرداران استان به واسطه بکارگیری نیروهای شاغل مجموعه های خود از بین فرزندان شاهد و ایثارگر قدردانی کرد.

طاهایی افزود: باید بسیاری از فعالیتها در شهرداریها حالت قانونمند به خود گرفته تا مردم در گیرودار مشکلات شهرنشینی درگیر نشوند.

مازندران دارای 53 شهرداری مصوب است.