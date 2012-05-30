به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح الله استان مرکزی در اراک افزود: انقلاب اسلامی به واسطه برخورداری از فیض عظیم الهی و سرچشمه نبوت و امامت پدیده ای کامل، اثرگذار و ماندگار است.

وی ضمن گرامیداشت سالگرد ایام ارتحال امام راحل و انتخاب جانشین شایسته ایشان رهبر معظم انقلاب به تشریح انقلاب توحیدی پرداخت.

وی با بیان اینکه انقلاب های توحیدی دارای چهار مرحله بستر سازی، پیروزی، استقرار و استکمال هستند افزود:در انقلاب توحیدی چهار مرحله الزامی است و اگر با این فرمول انقلاب ها را مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه علت به سرانجام نرسیدن برخی انقلاب ها می شویم.

وی شروط ایجاد جامعه توحیدی برای انقلاب را دو شرط رهبری الهی و شریعت الهی عنوان کرد و افزود: این دوبرای ایجاد جامعه توحیدی کافی نیست بلکه حضور گسترده و همه جانبه مردم نیز ضروری است.

وی امام خمینی را موسس انقلاب و مقام معظم رهبری را استقرار بخش انقلاب دانست و افزود:حضرت امام خامنه ای در 24 سال پس از رحلت جانگداز امام راحل، انقلاب اسلامی ایران را تحکیم بخشیدند و از حریم آن صیانت کردند.

در این مراسم حجت الاسلام '"علی ذبیحی'"به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح الله استان مرکزی معرفی و از خدمات حجت الاسلام "رضا نورالهی'" تقدیر شد.