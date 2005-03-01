يكي از طرفداران عمر كرامي در طرابلس لبنان كشته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين منبع افزود : فادي الاحمد 22 ساله درنزديكي منزل كرامي هدف گلوله گرفت كه پس از انتقال به بيمارستان درگذشت .

دفتراطلاع رساني كرامي اعلام كرد : تيراندازي ازناحيه ساختمان هاي مجاورصورت گرفته است.تاكنون پليس لبنان درمورد جزييات اين حادثه هيچ گزارشي را منتشر نكرده است

براساس آخرين گزارشهاي دريافتي از لبنان، حدود دو هزار نفر از طرفداران كرامي شب گذشته به خيابانهاي طرابلس آمدند ودر اعتراض به استعفاي كرامي تظاهرات كردند.

آنها با بستن راهها و به آتش كشيدن لاستيك خودروها، اقدام به جمع آوري پلاكاردها و پارچه نوشته هاي پخش شده درسطح خيابانهاي شهركردند .

شاهدان گفتند: تظاهركنندگان با سنگ شيشه هاي دو خودرو احمد فتفت نماينده معارضان را كه در برابر منزلش در شهرطرابلس پارك بود، شكستند .

يكي از طرفداران كرامي گفت: اين سنگ پراني پس از انتشار خبر كشته شدن فادي الاحمد در شهر طرابلس صورت گرفت.