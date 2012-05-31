انتقاد یونیسف به میزان بالای فقر در کودکان آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "زوددویچه سایتونگ" یونیسف انتقاد سختی را به فقر بالای کودکان در آلمان وارد کرده است.

بر اساس نتایج تحقیقات یونیسف تقریبا 2.5 میلیون کودک در آلمان در فقر زندگی می کنند یا مهمترین کالاهای مورد نیاز زندگی آنها تامین نمی شود. به این ترتیب فقر کودکان در آلمان بالاتر از بسیاری ازکشورهای صنعتی دیگر می باشد.

بر اساس بررسی جدید یونیسف در خصوص محرومیتهایی که کودکان باید تحمل کنند آلمان در لیست 29 کشور دنیا در جایگاه 15 قرار دارد.

"کریستین اشنایدر" یکی از مسئولان یونیسف آلمان اظهار داشته است که این مسئله دلسرد کننده است که کشور ما به صورت قاطع شرایط زندگی مادی و احتیاجات کودکان را بهبود نمی بخشد.

در بررسی یونیسف 14 کالا و تقاضایی که یک کودک در یک کشور ثروتمند باید برخوردار باشد نام برده شده است از جمله نیاز به جا که اگر یک کودک بیش از دو تا از این احتیاجات را نداشته باشد در شرایط محرومیت قرار دارد.

بر اساس نتایج بررسی های یونیسف در آلمان سهم کودکانی که چنین شرایطی را دارند 8.8 درصد در دانمارک 2.6 درصد و در سوئد1.3 درصد است. این در حالی است که دو کشور سوئد و دانمارک ثروتمندتر از آلمان نیستند. کودکان انگلیسی هم با وجود اینکه درآمد افراد در این کشور پایین تر است اما شرایط بهتری دارند.

بر اساس این بررسی بدترین وضعیت کودکان را فقیرترین کشورهای اروپایی از جمله رومانی، بلغارستان و مجارستان دارند. در آلمان 6.7 درصد کودکان از حداقل فعالیتهای مورد نیاز زمان فراغت محروم هستند. 4.4 درصد کودکان آلمانی هم هیچ مکانی برای اینکه تکالیف منزلشان را انجام دهند ندارند.3.1 درصد کودکان زیر 16 سال در آلمان هرگز نمی توانند لباسی نو داشته باشند بلکه همواره لباس کهنه مثلا خواهر برادرهای دیگرشان را می پوشند.