كودكان با گريه كردن ، ارتباط برقرار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از ماهنامه آموزشي" كودك "، روانشناسان معتقدند كه كودك نيازمند شناخت دنيا به عنوان مكاني قابل اعتماد و قابل امن است ، چون اين احساس اعتماد نسبت به دنيا، ساختاري ضروري چيزهايي است كه كودك در آينده ياد مي گيرد.

بر اساس اين گزارش، زمان هايي وجود دارند كه به نظر مي رسد هيچ چيز نمي تواند به كودك كمك كند و تنها كاري كه مادر مي تواند انجام دهد اين است كه نزديك كودك آمده، از وي حمايت كرده وبه او آرامش دهد تا كودك به گريه كردن ادامه دهد.

همچنين اين روانشناسان توصيه مي كنند، مادراني كه به تازگي صاحب نوزاد شده اند بايد تعهدات و مسووليت هاي اضافي خود را محدود كنند چون آنها در طول زندگي فقط به مدت چند ماه، پدرو مادر جديد هستند ، بنابراين بايد در اين باره فكر كنند كه چگونه مي توانند وظيفه مادر و پدري خود را بهتر و با كيفيت بيشتر انجام دهند.

بر پايه اين گزارش مادران جديد هر زمان كه فرصت مي كنند بايد بخوابند و سعي كنند هر وقت كه كودك خوابيده و يا كسي از وي مراقبت مي كند بخوابند؛ با وجود اينكه در نگاه نخست و به ويژه زماني كه كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام دهند، استراحت كردن به نظر اتلاف وقت است، اما چنانچه مادران خود را با خواب كافي سرحال نگه دارند ، انجام بسياري از كارها آسان مي شود.

گفتني است ماهنامه "كودك"، نشريه اي آموزشي، اطلاع رساني با صاحب امتيازي دكتر رضا پورحسين است كه به صورت ماهنامه در زمينه هاي روانشناسي، تغذيه، سلامت، تعليم و تربيت، بازي و سرگرمي و نيز مشاوره منتشر مي شود .