پرواز دستها

بچه ي كجايي...؟

- بچه ي سر پل ذهاب ، تو بچه ‌ي كجايي؟

بچه مشهدم ...



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يادت آمد كدام شب را مي‌گويم؟ شب حمله ، توي سنگر... فقط همان شب آخر بود كه توانستم با تو گپ سيري بزنم ! اگر چه بعضي وقت ها، صداي تركيدن يك نارنجك و يا سوت يك خمپاره حرفهايمان را قطع مي‌كرد!



راست مي‌گفتي ، بچه ‌ي سرپل ذهاب بودي ، از چهره ‌ي آفتاب سوخته ‌ات پيدا بود. لهجه ي غليظ جنوبي هم داشتي .... ياد دستهايت بخير! دستهايي كه آن شب درحسينيه ‌ي كوچك و قشنگي كه بر و بچه‌ هاي گردان رسو‌ل‌الله « ص » ترتيب داده بودند ، بي‌اختيار توي جيب فرنچت لغزيد و دستمال كوچكي نمايان شد و دانه‌ هاي ياقوتي اشك را از گونه‌هاي مهتابي ‌ات ربود! گونه‌هايي كه هميشه شبنم خيز و شبنم ريز بود ، مخصوصاً هنگامي كه عطركربلا به مشامت مي ‌خورد ، شانه‌هايت به شدت متلاطم مي‌شدند و در صحن نگاهت باران مي‌گرفت و ديگر هيچ زباني نمي ‌توانست تو را از گريستن باز دارد و هيچ دستي قادر نبود ابرهاي پراكنده در نگاهت را كه عاشقانه ‌تر ازهميشه مي‌ باريدند ، به اين سو‌ و آن ‌سو هدايت كند.



يادم هست هروقت حرف حمله به ميان مي آمد ، چشمت را مي ‌بستي و لب هايت آهسته به هم مي ‌خوردند؟ افسوس مي‌ خوردم كه چرا هيچ ‌وقت نتوانستم بفهمم چرا چشمت را مي ‌بندي ولي با اين همه ، خوشحالم كه لااقل دانستم زير لب چه چيزي را زمزمه مي‌كني . شايد دلت بخواهد بداني كه چگونه فهميدم !



راستش اين رشته سر دراز دارد ، حتي اگر يادت باشد يك روز از توخواستم آنچه را كه زيرلب آهسته تكرار مي‌كني ، براي من بگويي و قول هم دادم كه مثل يك راز، بين خودمان باقي بماند ... اما تو مدام طفره رفتي و بالاخره يك شب كه قراربود حدود ساعت دوازده شب خط را بشكنيم و به دشمن شبيخون بزنيم ، كنار تو آمدم و گوش ايستادم ! تو هم در دنياي خاكي حضور نداشتي و با حنجره ‌اي حسيني و سوز و گدازي عاشقانه مي‌خواندي : « آقاجان! چرا مرا به ميهماني خود نپذيرفتي و وجود خاكي‌ ام را به كربلاي عشقت نخواندي ... باز هم اين بار ، با بالهاي گشوده و آغوش مشتاق ، به سوي تو مي‌آيم، جان عباست مرا هم به بهشت جاودانه ‌ات ميهمان كن و دل‌ زخم‌ پرست مرا هم نوازش بخش !»





از آن شب به بعد بود كه فهميدم « عباس » را خيلي دوست داري ، عباسي كه آقا هم خيلي دوستش دارد و با همين نكته‌ي ظريف فهميدم كه تو را با ضريح عشق نسبتي است و با اهل معرفت ، الفت ...

فرداي آن ‌روز – خوب يادم هست - باز درتمام خودت فرو رفته بودي و من هيچ وقت ، علتش را از تو نپرسيدم ، چرا كه : چو داني و پرسي ، سوالت خطاست !

برگرديم به آن شب ! كدام شب ! شبي كه فردايش ديگر ...!





شب حمله من و تو ، تازه اسم يكديگر را ياد گرفته بوديم و فهميديم هر كدام درچه شهري به دنيا آمده‌ ايم و باقي قضايا...

اما قبل از شب حمله ، من و تو فقط با چهره ‌ي يكديگر آشنا بوديم و خوب يادم هست كه هميشه حس مي‌ كردم روح نيمه ‌كاره ‌ام با توكامل مي‌شود !

گاهي صميمت بر اثريك جرقه ايجاد مي‌شود و بعد هم با هزاران آتش سوزان هم به خاكستر نمي نشيند ... رابطه‌هاي عاطفي من و تو هم همين ‌طور ايجاد شد . يك روزهم ، اگر يادت باشد ، بچه‌هاي قرارگاه خاتم ‌الانبياء (ص) به مناسبت ميلاد بزرگ بانوي اسلام ، فاطمه (س) جشن پرشكوهي ترتيب داده بودند كه تو آنجا ، سخت سرگرم بودي ، يعني اصلاً اگرتو نبودي ، شايد نصف كار لنگ مي‌زد !

اما آن نيمه ‌شب، آن نيمه‌ شب رويايي ، آن آتشبارهاي سنگين، آن منورهاي درخشان كه آسمان را مثل روز، روشن مي‌كردند، دودست گرم به پرواز درآمدند و بر خاك سرد افتادند ، حلقوم تشنه ‌ي زمين ازخون سيراب شد و درهمان هنگامه‌ ي نا به هنگام ، فهميدم كه چرا اين قدر به عباس (ع) ارادت قلبي داري ، زيرا مي ‌دانستي كه يك روز تو هم مثل آن ابرمرد ، دستهايت را به فرات عشق مي ‌سپاري .





ايثارگر !

حالا - بعد از آن همه سال - در گلستان سبز شهيدان نشسته ‌اي. دوروبرت همه ، " لاله " است ، لاله و لاله و لاله ! زبانت آرام است ، اما دلت ناآرام و نگاهت سرشار از گفت و گو! به من خيره مي ‌شوي و لبخند مي ‌زني . به جاي دستهايت گل اطلسي از شانه‌هايت روييده ! غروب ، تمام نگاهت را قاب مي‌ گيرد و خاطره ‌هامان غرق درعطر گل شب ‌بو مي‌شود . نمي‌دانم چه بگويم ، فقط مي‌توانم بگويم كه خوش به حالت... خوش به حالت كه دستهايت را به ضريح اباعبدالله (ع) گره زده اي ... خوش به حالت كه علمدارسپاه عشق شده اي...

مي‌گويند آقا ابوالفضل (ع) با اينكه باران تير بر قامت " بلند " ش مي ‌باريد ، هيچ وقت از بردن آب " كوتاه " نيامد ، راستي بچه ‌ي سر پل ذهاب ! تا به حال ، تركش ‌هاي توي بدنت را شمرده‌ اي؟ بازهم به ياد آن شب مي‌ افتم كه دستهايت را ازعلقمه ‌ي عشق صدا زدند و تو با تني خونين به من مي‌گفتي :... آي بچه ي مشهد! اگر ديگر نديدمت ، سلامم را به امام رضا (ع) برسان ... و من هم ملتهب و گريان مي‌گفتم : تو هم سلام مرا به آقا ابوالفضل ( ع ) برسان ...

و امروز من مانده ‌ام و دفتري از حماسه‌هاي سترگ تو !



به راستي تو چقدر صادقانه و عاشق ، پرسش سبز رود را پاسخ گفتي و دستهايت را به شط نوراني نيايش سپردي ، و من ...! آه ! بگذار ديگر نگويم !