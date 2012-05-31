کارخانجات البرز توسط بنک داران بایکوت کامل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حاج علی سلیمانی شامگاه چهارشنبه در بازدید فرماندار کرج از کارخانجات استان البرز اظهار داشت: بنک دارهای بازار از خرید هرگونه کالا از کارخانه ها خودداری کرده اند و اگر این امر ادامه پیدا کند کمر تولید کننده ها خواهد شکست.



وی افزود: می توانید مشاهده کنید که بنک داران در سطح ایران و تهران از یک ماه پیش تا کنون یک کالا از کارخانه داران خریداری نکرده اند.



مدیرعامل شرکت نیک کالا ادامه داد: کل نیرو این کارخانه از زمان کلنگ زنی 5 برابر شده است.



سلیمانی اظهار داشت: اگر پروژه ما که طرح توسعه است به طور کامل اجرا شود میزان اشتغال و تولیدش افزایش پیدا خواهد کرد.



مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: قابلیت صادرات کالا به 50 کشور دنیا را داریم و امروزه برای تحقق این امر نیازمند فضا هستیم که نتیجه آن اشتغال بیشتر خواهد بود.



وی تصریح کرد: اگر بنکدارها بخواهند به این شیوه عمل کنند کمر تمام کارخانجات لوازم خانگی شکسته خواهد شد.



شبکه توزیع و تولید به یکدیگر وابسته است



سلیمانی افزود: شبکه توزیع و تولید همانند چرخ های دوچرخه است اگر شبکه توزیع با ما همکاری نکند فلج خواهیم شد.



مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: هیچ کارخانه ای نمی تواند این ضربه را تحمل کند.