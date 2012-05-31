  1. استانها
۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

سلیمانی:

کارخانجات البرز توسط بنک داران بایکوت کامل شده اند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: کارخانجات لبرز اتوسط بنکداران بایکوت کامل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج علی سلیمانی شامگاه چهارشنبه در بازدید فرماندار کرج از کارخانجات استان البرز اظهار داشت: بنک دارهای بازار از خرید هرگونه کالا از کارخانه ها خودداری کرده اند و اگر این امر ادامه پیدا کند کمر تولید کننده ها خواهد شکست.

وی افزود: می توانید مشاهده کنید که بنک داران در سطح ایران و تهران از یک ماه پیش تا کنون یک کالا از کارخانه داران خریداری نکرده اند.

مدیرعامل شرکت نیک کالا ادامه داد: کل نیرو این کارخانه از زمان کلنگ زنی 5 برابر شده است.

سلیمانی اظهار داشت: اگر پروژه ما که طرح توسعه است به طور کامل اجرا شود میزان اشتغال و تولیدش افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: قابلیت صادرات کالا به 50 کشور دنیا را داریم و امروزه برای تحقق این امر نیازمند فضا هستیم که نتیجه آن اشتغال بیشتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر بنکدارها بخواهند به این شیوه عمل کنند کمر تمام کارخانجات لوازم خانگی شکسته خواهد شد.

شبکه توزیع و تولید به یکدیگر وابسته است

سلیمانی افزود: شبکه توزیع و تولید همانند چرخ های دوچرخه است اگر شبکه توزیع با ما همکاری نکند فلج خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت نیک کالا گفت: هیچ کارخانه ای نمی تواند این ضربه را تحمل کند.

