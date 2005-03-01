در انتظار افزايش سطح همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مجله آلماني زبان اشپيگل ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود تصريح كرد : براي دستيابي به جهاني عاري از تسليحات كشتار جمعي بايد بيش از پيش تلاش نماييم .

وي با اشاره به برنامه هاي هسته اي ايران و گفتگوهاي اروپا با مقامات اين كشور خاطر نشان ساخت : ايران بايد در زمينه ارائه ضمانتهاي عيني تلاش خود را مضاعف نموده و اطمينان همگان را در اين رابطه جلب نمايد .

صدر اعظم آلمان با بيان اين مطلب كه جامعه بين الملل خواهان يافتن راه حلي دوستانه و صلح آميز در خصوص برخورد با پرونده هسته اي ايران است ، افزود : چنانچه ايران به انجام برخي فعاليتهاي غير متعارف هسته اي ادامه مي دهد بايد در اولين زمان ممكن به آنها پايان داده و سطح همكاريهاي خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزايش دهد .

شرودر بار ديگر اظهار داشت كه سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس بر تداوم انجام گفتگوهاي ديپلماتيك تاكيد داشته و آن را بطور جدي دنبال خواهند كرد .

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت كنوني عراق خاطر نشان ساخت : اوضاع آتي عراق مثبت ارزيابي مي شود اما بايد براي تسريع در بهبود وضعيت حاكم تلاشها را مضاعف كرد .

صدر اعظم آلمان از انتخابات پارلماني عراق بعنوان اولين گام در مسير تحقق دمكراسي نام برد و تصريح كرد : اميدواريم با كمك بيشتر جامعه بين الملل شاهد سرعت بخشيدن به روند برقراري دمكراسي در اين كشور باشيم .

گفتني است صدر اعظم آلمان در ادامه سفر خود به كشورهاي حاشيه خليج فارس بعداز ظهر روز گذشته رياض را به مقصد كويت ترك كرد .