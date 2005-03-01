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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۲۴

شرودر در ديدار از عربستان :

در انتظار افزايش سطح همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي هستيم

در انتظار افزايش سطح همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي هستيم

صدر اعظم آلمان در پايان سفر يك روزه خود به عربستان در سخناني با اشاره به مسئله خلع سلاح جهاني و برنامه هاي هسته اي ايران اظهار داشت : چنانچه ايران به انجام برخي فعاليتهاي غير متعارف هسته اي ادامه مي دهد بايد در اولين زمان ممكن به آنها پايان داده و سطح همكاريهاي خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزايش دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مجله آلماني زبان اشپيگل ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود تصريح كرد : براي دستيابي به جهاني عاري  از تسليحات كشتار جمعي بايد بيش از پيش تلاش نماييم .

وي با اشاره به برنامه هاي هسته اي ايران و گفتگوهاي اروپا با مقامات اين كشور خاطر نشان ساخت : ايران بايد در زمينه ارائه ضمانتهاي عيني تلاش خود را مضاعف نموده و اطمينان همگان را در اين رابطه جلب نمايد .

صدر اعظم آلمان با بيان اين مطلب كه جامعه بين الملل خواهان يافتن راه حلي دوستانه و صلح آميز در خصوص برخورد با پرونده هسته اي ايران است ، افزود : چنانچه ايران به انجام برخي فعاليتهاي غير متعارف هسته اي ادامه مي دهد بايد در اولين زمان ممكن به آنها پايان داده و سطح همكاريهاي خود را با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزايش دهد . 

شرودر بار ديگر اظهار داشت كه سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس بر تداوم انجام گفتگوهاي ديپلماتيك تاكيد داشته و آن را بطور جدي دنبال خواهند كرد .

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت كنوني عراق خاطر نشان ساخت : اوضاع آتي عراق مثبت ارزيابي مي شود اما بايد براي تسريع در بهبود وضعيت حاكم تلاشها را مضاعف كرد .

صدر اعظم آلمان از انتخابات پارلماني عراق بعنوان اولين گام در مسير تحقق دمكراسي نام برد و تصريح كرد : اميدواريم با كمك بيشتر جامعه بين الملل شاهد سرعت بخشيدن به روند برقراري دمكراسي در اين كشور باشيم .

گفتني است صدر اعظم آلمان در ادامه سفر خود به كشورهاي حاشيه خليج فارس بعداز ظهر روز گذشته رياض را به مقصد كويت ترك كرد .

کد مطلب 161652

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