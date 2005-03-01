لاوروف : روسيه و اتحاديه اروپايي در باره حل اختلافات هسته اي موجود بين ايران و آمريكا تلاش خواهند كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از ايتارتاس ، سرگي لاوروف وزير امور خارجه روسيه پس از نشستي با سه كشور بزرگ اتحاديه اروپايي (تروئيكا) در يك كنفرانس مطبوعاتي درلوكزامبورگ گفت : اهميت تلاشهاي هماهنگ بين روسيه و اتحاديه اروپايي دراين زمينه در نشست لوكزامبورگ تاييد شد .



وي افزود : روسيه و اتحاديه اروپايي علاقه مند هستند كه آمريكا در دستيابي به هدف مشتركمان به ما كمك كند .



از سوي ديگر به گزارش ايتارتاس ، لاروف در اين كنفرانس مطبو عاتي از اشتراك شيوه هاي اتحاديه اروپايي و روسيه نسبت به تضمين يك راه حل صلح آميز در باره برنامه هسته اي ايران خبر داد .

وي همكاري هسته اي ايران و روسيه را شفاف قلمداد كرد و خاطر نشان كرد روسيه به همكاري خوب با تروئيكاي اتحاديه اروپايي براي تاييد ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي ايران ادامه مي دهد .



وزير امور خارجه روسيه تاكيد كرد : همكاري هسته اي روسيه و ايران شفاف است و به استانداردها ي آژانس بين المللي انرژي اتمي پاسخ مي دهد .



لاوروف در سخنان خود ضمن تمجيد از اظهارات بوش درباره حل و فصل مسالمت آميز اين وضعيت در ايران گفت : كميسيون اروپا به خوبي آگاه است همكاري هسته اي ايران و روسيه شفاف است و تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد .

وي در باره اظهارات اخير يك سناتور آمريكايي كه گفته بود روسيه به خاطر همكاري هسته اي با ايران از گروه هشت اخراج شود گفت اين يك ديدگاه شخصي است و ما مي دانيم كه اين نظر دولت آمريكا نيست .