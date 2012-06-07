به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته اتفاقاتی در سازمان صدا و سیما افتاد که در این گزارش این اتفاقات را مرور خواهیم کرد.

- سعید مستغاثی، منتقد سینما و تلویزیون در خصوص ترویج مصرف‌گرایی در تبلیغات تلویزیون اظهار داشت: مصرف‌گرایی به طور کلی مذموم است و یکی از محور‌های روش زندگی غربی است.

- شبکه سه سیما قصد دارد سریالی بر اساس زندگی‌نامه امام خمینی(ره) بسازد. کار مطالعات اولیه این مجموعه فاخر که در برگیرنده دوران زندگی و مبارزات امام خمینی (ره) است، آغاز شده و قرار است پس از انجام مقدمات لازم، تهیه‌کننده‌ای مجرب به همراه کارگردان و بازیگران برجسته تلویزیون و سینما این اثر بزرگ هنری را تولید کنند و زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را به تصویر بکشند.

معاونت سیما تاکنون چندین مجموعه‌ تلویزیونی با محوریت چهر‌ه‌های برجسته اسلامی و ایران، تولید و پخش کرده است.

- حسین ربانی هفته گذشته اعلام کرد پیشنهاد تهیه‌کنندگی برنامه‌ "هفت" از سوی دوستان به من داده شده است. در حال‌ حاضر هم در حال بررسی این پیشنهاد هستیم تا به نتیجه‌ قطعی برسیم و تا به حال پاسخی به این پیشنهاد داده نشده است.

برنامه‌ "هفت" که پیش از این به تهیه‌کنندگی و اجرای فریدون جیرانی روی آنتن شبکه سه می‌رفت، با اعلام کناره‌گیری جیرانی از این برنامه، حاشیه‌ساز شد. جایگزین اجرای "هفت" به جای جیرانی به سرعت مشخص و اعلام شد که محمود گبرلو این کار را انجام می‌دهد. اما تهیه‌کننده برنامه "هفت" در ابتدا، محمد خزاعی اعلام شد ولی خزاعی، تهیه‌کنندگی این برنامه را قبول نکرد.

- مجتبی شاهسوند، کارگردان مجموعه "دسترنج" در شبکه مستند گفت: این شبکه می‌تواند با هدف‌گیری خوب به نیازهای مخاطبان پاسخ دهد، چرا که تاسیس شبکه مستند اندیشه خوبی بود اما مهم این است که چگونه از این شبکه حمایت شود.

- محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما از برپایی طرح "قرآن کتاب زندگی" از طریق شبکه‌های رادیویی با محوریت شبکه رادیویی قرآن برای غنی‌سازی اوقات فراغت اقشار مختلف مردم در تابستان امسال خبر داد.

- علی زارعان، مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دوهفته گذشته از تولید برنامه‌های متنوع همچون "دختر من"، "دست دستی" و... برای ایام تابستان خبر داد و گفت: سعی کرده‌ایم برنامه‌های رنگ‌آمیزی مناسبی برای بچه‌ها داشته باشد.

- آرش قادری، نویسنده "هوش سیاه" تاکید کرد: از آنجایی که برای فراری دادن یک زندانی از زندان در هر جای تاریخ سینما، یک سری راه محدود موجود بوده‌است، بنابراین نمایش هر نوع فرار شباهتی به فیلم‌های دیگر چون "فرار از زندان"،"رهایی از شائوشنگ" و... پیدا می‌کند و کسی نمی‌تواند بگوید من قصه‌ای می‌نویسم که غیر از این‌ها باشد.

-علی دارابی، معاون رئیس سازمان صداوسیما هفته گذشته میزبان اعضا مجمع ناشران انقلاب اسلامی بود تا در خصوص راهکارهای موثر تقویت ترویج و تبلیغ کتاب و فرهنگ کتابخوانی تبادل نظر کنند.

- پخش سریال "کلاه پهلوی" به کارگردانی سید ضیاءالدین دری از شبکه یک به تعویق افتاد. شبکه یک سیما پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد سریال الف ویژه "کلاه پهلوی" را از نیمه خرداد ماه روانه آنتن کند، اما به دلیل آماده نبودن پخش‌هایی از این سریال، پخش آن به تعویق افتاد.

- تهیه‌کننده برنامه‌ گفتگو‌ محور "گلبرگ" علت جذاب بودن این برنامه را موضوع آن دانست و گفت: برنامه‌ "گلبرگ" به مدت چهار سال است که به روی آنتن می‌رود، شاید دکور برنامه تکراری باشد یا کارشناس و مجری تکراری باشند اما آن چیزی که برای مردم تاثیرگذار و مهم بود، موضوعی است که مردم مبتلابه آن هستند.

- هفته گذشته مرجانه گلچین گفت: در چند ماه اخیر پیشنهادهای زیادی برای بازی در تله‌فیلم‌ها داشتم، اما همه این پیشنهادها را به دلیل ضعف شدید در فیلمنامه رد کردم.

- عزیز علیزاده تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "متهم ردیف آخر" از تولید این پروژه به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده خبر داد.

- هفته گذشته نشست خبری سومین هم اندیشی طنز رادیو با حضور کامران کاظم زاده دبیر این نشست و مدیر رادیو فرهنگ برگزار شد. وی در این نشست اعلام کرد این هم اندیشی تیر ماه برگزار می‌شود و قرار است از یکی از طنزپردازان بزرگ تقدیر شود.

- حسین مهدویان نویسنده و کارگردان سریال شهید باقری گفت: صدای همه کسانی که در این سریال بازی کرده‌اند، صدای شخصیت‌های واقعی افراد هم دوره با شهید باقری خواهد بود.

- محمود پاک نیت که این روزها مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "خاطرات مرد ناتمام" است، گفت: برخی مواقع افرادی عهده‌دار تصویب آثار هنری هستند که کارشان را بلد نیستند، در حالی که نباید جای کسی را اشغال کرد.



- دوبله‌ سریال "پرستاران" پس از 12 سال به پایان رسید؛ با این حال پخش این سریال پرمخاطب استرالیایی که در حال حاضر جمعه‌ها از شبکه اول روی آنتن می‌رود،‌ همچنان ادامه خواهد داشت.



ناهید شعشعانی، مدیر دوبلاژ سریال "پرستاران" گفت: دوبله‌ آخرین قسمت از سریال "پرستاران" به تازگی به پایان رسیده است و این سریال تا پنج ماه دیگر روی آنتن تلویزیون است. دوبله این سریال پرمخاطب 12 سال زمان برد تا اینکه بالاخره به پایان رسید. گفته شده که در کشور استرالیا تولید سری جدید سریال "پرستاران" را آغاز کرده‌اند، ولی نمی‌دانم چه زمانی بخواهند به ما تحویل دهند تا آن را دوبله کنیم.