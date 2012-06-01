تولید صادراتی در گرو برنامه های صادرات گرا/ تولید ملی برای صادرات

رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملیاتی کردن توانمندی های صادراتی استان که بیشترین ارزش صادرات را داشته باشند، فقط با برنامه های دقیق و به روز اقتصادگرا میسر دانست.

وی خاطرنشان کرد: سیاست خارجی استان در سال جاری با محوریت پشتیبانی از تولید ملی و تقویت کار و سرمایه ایرانی اجرایی خواهد شد یعنی تولید ملی با پشتوانه کار و سرمایه ایرانی، برای صادرات.

رستمی تأکید کرد: هدف گذاری بخش صادرات پس از شناسایی ظرفیت های صادراتی استان و ارائه برنامه ریزی های صادرات گرا، بدون تردید باید برای رفع موانع صادراتی و توسعه و تجهیز زیرساخت ها بر پایه طرح آمایش منطقه باشد.

وی همچنین اعلام کرد: امیدواریم با اعطای تسهیلات و حمایت های قانونی و نیز راهکارهای کارشناسی شده برای جذب سرمایه گذاران و تولیدکنندگان صادرات گرا، پایان امسال شاهد تحقق اهداف سیاست خارجی استان باشیم.

رستمی مصوبات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان را لازم الاجرا دانست و افزود: تحقق این مصوبات از اولویت های کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

وی در خصوص کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان اظهار داشت: در جلسات مختلف این کار گروه، پس از طرح اولویت های هر بخش اقتصادی، شناسایی موانع و مشکلات و راه کارهای عبور از آنها در دستور کار قرار می گیرد.

وی بیان داشت: نیاز سنجی بازار های هدف برای هدفمند سازی تولیدات صادراتی به خصوص محصولات استراتژیک، بر اساس برنامه های طراحی شده انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: ایجاد مراکز کنترل کیفی تولیدات صادراتی، توسعه و ترویج فرهنگ صادرات با هدف کسب درآمد و اشتغالی مولد و نیز تربیت و پروش مدیران کارآمد اقتصادی، بازاریابی و بازار شناسی و همچنین مدیریت فروش در واحد های تولیدی از جمله اقداماتی است که باید ساماندهی و اجرا شود.

رستمی تصریح کرد: بخش های اقتصادی استان را ملزم به تشویق تولید کنندگان به ایجاد ارزش افزوده در تولیدات صادراتی و همچنین ممانعت از صدور محصولات خام کردیم.

وی توجه به بسته بندی های استاندارد صادراتی و مشتری پسند را ضروری دانست و همه این موارد را موجب افزایش صادرات خارجی استان بر شمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان از جمله دستاورد های سال های قبل را برگزاری جلسات مستمر با محوریت توانمندی های هر گروه کالایی، برگزاری نمایشگاه هایی با برند بین المللی اعم از مجازی و واقعی، فعال سازی مجدد سایت های اطلاعاتی و نیز تهیه و تدوین کتابها، نشریات، CD وبروشور های تبلیغاتی و برگزاری همایش های علمی و تخصصی عنوان کرد.



