اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده آب در شهریار

نصر الدین کیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده و از کار افتاده آب در این شهر خبر داد و اظهار داشت: مشترکان فاقد کنتور در مناطق امور آبفای صباشهر شناسایی می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه مناطق تحت پوشش در این شهر در گذشته از آبرسانی محلی به شرکت آبفا تحویل و هم اکنون بخشی از مشترکین قدیمی، فاقد کنتور هستند، اقدامات لازم برای تعویض کنتورها انجام شده است/

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه طی سال گذشته با برنامه ریزی تعداد ۴۷۰ دستگاه کنتور برای مشترکین فوق نصب و کنتورهای قدیمی تعویض شد.

کیان ادامه داد: روند تعویض کنتورهای قدیمی و فرسوده آب در سال جاری نیز ادامه دارد.

مدیر امور آبفای صباشهر شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه طی سال گذشته تعداد ۵۵۸ دستگاه کنتور معیوب مشترکین تعویض شد.