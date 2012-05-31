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۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

کیان به مهر خبر داد:

اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده آب در شهریار

اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده آب در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب صباشهر شهرستان شهریار از اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده آب در این شهر خبر داد.

نصر الدین کیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده و از کار افتاده آب در این شهر خبر داد و اظهار داشت: مشترکان فاقد کنتور در مناطق امور آبفای صباشهر شناسایی می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه مناطق تحت پوشش در این شهر در گذشته از آبرسانی محلی به شرکت آبفا تحویل و هم اکنون بخشی از مشترکین قدیمی،  فاقد کنتور هستند، اقدامات لازم برای تعویض کنتورها انجام شده است/

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه طی سال گذشته با برنامه ریزی تعداد ۴۷۰ دستگاه کنتور برای مشترکین فوق نصب و کنتورهای قدیمی تعویض شد.

کیان ادامه داد: روند تعویض کنتورهای قدیمی و فرسوده آب در سال جاری نیز ادامه دارد.

مدیر امور آبفای صباشهر شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه طی سال گذشته تعداد ۵۵۸ دستگاه کنتور معیوب مشترکین  تعویض شد.

کد مطلب 1616574

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