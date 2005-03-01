بزرگترين حزب سني عراق از نامزدي طالباني براي رياست جمهوري عراق حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، محسن عبدالحميد رئيس حزب اسلامي عراق كه بزرگترين حزب سني اين كشور است از نامزدي جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان براي پست رياست جمهوري دولت آينده عراق حمايت كرد.



عبدالحميد پس از ديدار با طالباني در منطقه قلاجوان در 45 كيلومتري شهر سليمانيه در شمال عراق در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا از نامزدي طالباني براي رياست جمهوري حمايت مي كند، گفت : ما از نامزدي آقاي جلال طالباني براي پست رياست جمهوري حمايت مي كنيم.



وي افزود: دولت جديد عراق بايد بر اساس توافق تشكيل شود و درهايش به روي همه جريان ها و گروه هايي كه در انتخابات اخير شركت كردند يا شركت نكردند، باز باشد.



عبدالحميد گفت : بايد همه طيف ها و قوميت هاي عراقي بدون هرگونه تبعيض ميان مذهب ديني و طائفه اي در دولت آينده عراق مشاركت داده شوند.



از سوي ديگر طالباني نيز تاكيد كرد حل مشكلات امنيتي و ايجاد راه ها براي پايان تروريسم و تضمين ثبات در كشور و حل مساله كركوك از اولويت هاي دولت آينده عراق است.



شايان ذكر است ليست ائتلاف كردهاي كردستان متشكل از حزب دمكرات به رهبري بارزاني و اتحاديه ميهني به رهبري طالباني توانست پس از ائتلاف عراق يكپارچه در رده دوم قرار گيرد و 25 درصد آرا و 77 كرسي پارلمان آينده را به خود اختصاص دهد.



ائتلاف كردها چندي پيش جلال طالباني را رسما به عنوان نامزد رياست جمهوري عراق اعلام كرد.

حزب اسلامي عراق به رهبري محسن عبدالحميد كه ابتدا با شركت در انتخابات سراسري اخير 30 ژانويه موافقت كرده بود اما در ادامه از اين روند انصراف داد اما طرفداران خود را در شركت كردن يا نكردن در انتخابات مخير گذاشت.