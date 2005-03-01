ابوالقاسم آسيابي بخشدار خلجستان قم بااعلام اين خبر به خبرنگار مهر در قم گفت: تا پايان سال 5/7 ميليارد تومان بودجه به اين 3 طرح كه متعلق به بخش خصوصي هستند اختصاص مييابد.
وي مكان احداث اين 3 مجتمع را در حوالي شهر دستجرد قم ذكر كرد و گفت: يكي از 3 مجتمع، دهكده توريستي صبا است كه امكاناتي نظير درياچه مصنوعي به مساحت 2 هكتار، فضاي اقامتگاهي، هتل كه قسمتي كه از آن به صورت چرخان خواهد بود، پيست اسكي و دوچرخه سواري و زمينهاي وزرشي در آن در نظر گرفته شده است.
آسيابي مجتمع توريستي ديگر شهر بخش خلجستان را مجتمع توريستي ميدانك معرفي كرد كه امكاناتي شامل آبشار، پارك كوهستاني و امكانات كوهنوردي در زمستان، سالن اجتماعات،امكانات بازيهاي زمستاني، اقامتگاههاي موقت و رستوران خواهد داشت.
وي گفت: رستوران گل مريم اين مجتمع، امسال با هزينهاي بالغ بر 50 ميليون تومان راهاندازي شده و هم اكنون در حال فعاليت است.
بخشدار خلجستان مجتمع توريستي باغ پرندگان را از ديگرمجتمع هاي شهر دستجرد دانست و افزود: اين باغ در ورودي مجتمع ميدانك و در 10 هكتار آماده استفاده مسافران و زائران خواهد بود.
آسيابي با بيان اينكه امسال دولت 50 ميليارد تومان به بحث گردشگري اختصاص داد، گفت: از اين 50 ميليارد تومان، 13 ميليارد تومان را استان قم جذب كرد كه 50 درصد از اين رقم نيز توسط بخش خلجستان جذب شده است.
وي افزود: از 5/7 ميليارد تومان اعتبار مربوط به بخش خلجستان، 1/2 ميليارد تومان به دهكده توريستي صبا، 5/2 ميليارد تومان به مجتمع توريستي ميدانك و بقيه اين بودجه نيز به باغ برندگان تعلق گرفته است.
وي گفت: به رغم اينكه اين اعتبارات به صورت وام 8 درصد در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد و بخش خصوصي پس از اجرا ماهانه بيست ميليون ريال بازپرداخت ميكند، اما پيش بيني ميكنيم با توجه به آب و هوا و زير ساختهاي ايجاد شده و پيشرفت امور شهري كه باعث افزايش فوق العاده قيمت زمين شده، بازپرداخت اين وام به سادگي قابل انجام باشد.
آسيابي با اشاره به وضعيت شهر قم و فقدان اماكن اقامتي و توريستي در اين شهر پيش بيني كرد: با توجه به هواي خوب شهر دستجرد و فاصله 60 كيلومتري آن تا شهر قم كه جاده دسترسي نسبتاً مناسب هم دارد، اين مجتمعها و بخش خلجستان با استقبال چشمگيري از سوي مردم قم و زائران و مسافران مواجه گردد.
وي افزود: در صورت راهاندازي اين مجتمعها، اقامت زائران و خصوصاً زائران كشورهاي عربي در استان قم حداقل به 2 يا 3 روز برسد كه در اين صورت شاهد پيشرفت چشمگيري در اقتصاد استان خواهيم بود.
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