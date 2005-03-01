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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۴۷

سفير روسيه در تهران در گفت وگو با مهر:

امضاي قراردادهاي اخير تاثير فراواني در روابط دو كشور در آينده خواهد داشت

امضاي قراردادهاي اخير تاثير فراواني در روابط دو كشور در آينده خواهد داشت

مارياسوف در خصوص امضاي قرارداد بين ايران و روسيه گفت: مطمئنا ، اين قرارداد تاثير فراواني در روابط دو كشور در آينده خواهد داشت.

سفير روسيه در تهران در حاشيه همايش بين المللي خليج فارس در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر، با بيان اين مطلب افزود: اگر تحت فشار بوديم، در تكميل ساختمان و ساير بخش هاي نيروگاه بوشهر اقدام نمي كرديم.

مارياسوف در خصوص امضاي قرارداد بين ايران و روسيه گفت: مطمئنا ، اين قرارداد تاثير فراواني در روابط دو كشور در آينده خواهد داشت.

سفير روسيه درباره ادعاي جرج بوش رييس جمهوري آمريكا در زمينه ايجاد دمكراسي در روسيه، اظهار داشت: مساله دمكراسي در روسيه يك مساله داخلي و ملي است و مردم روسيه بايد در اين خصوص تصميم بگيرند.

کد مطلب 161660

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