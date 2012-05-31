علی الهی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان آمادگی کامل سازمان انتقال خون استان قم اذعان داشت: برای روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد ذخیره کافی خون موجود است که اگرشرایط خاصی پیش بیاید میتوانیم خون مورد نیازرا تامین کنیم.
وی درادامه گفت: هرساله درچنین ایامی درستاد مشترکی که درخصوص پوشش بهداشت ودرمان با دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل میدهیم، آمادگی سازمان را درحوزه سلامت به سطح مطلوبی میرسانیم.
الهی افزود: درسازمان انتقال خون استان، کشیکهایی به کارکنان جهت ارائه خدمات در روزهایی تعطیل نیمه خرداد و مراسم حضرت امام (ره) برای زائرین حرم ایشان و استان قم سپرده شده است و پایگاه های انتقال خون قم به صورت 24 ساعته فعالیت می کند.
مدیرکل سازمان انتقال خون قم اضافه کرد: ارائه خدمات تخصصی و تامین خون مورد نیاز توسط مرکز اصلی سازمان ارائه خواهد شد و ارائه خدمات عمومی درزائرسراها، مرکزحضرت روح الله و پایگاههای مستقر به صورت رایگان ارائه خواهد شد.
وی همچنین اظهارداشت: کارکنان و بسیج سازمان انتقال خون استان هم شرکت فعالی درمراسم گرامیداشت رحلت امام خواهند داشت.
الهی با اشاره به اینکه درشرایط عادی استانی که بیشتری ذخیره خونی آن را تامین میکنیم استان خوزستان است، گفت: درروزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد برای انتقال خون به استان تهران هم آمادگی کامل داریم.
درایام ارتحال امام خمینی (ره)/
پایگاه های انتقال خون قم به صورت شبانه روزی فعالیت می کند
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان انتقال خون قم از فعالیت ۲۴ ساعته این سازمان برای ارائه خدمات در ایام ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد.
