دعوت به اسلام و توکل به خدا رمز پیروزی امام امت بر طاغوتیان

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام حمید عظیمی صبح امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امام با دلی آرام و قلبی مطمئن از حضور میلیون ها مشتاق دیدارش به عالم ملکوت و جوار رحمت الهی عروج کرد که پشتوانه این دل آرام و قلب مطمئن شان که قرآن فرمود که همانا با ذکر خدا دلها آرام می گیرد، یاد پروردگار متعال و تمام کارهای آن عالم ربانی بخاطر جلب رضایت خداوند تبارک و تعالی بود.



وی افزود: همچنان که در خطبه های امیرالمومنین(ع)هیچ خطبه ای را بدون واژه تقوی با صراحت و مضمون و یاد خدا را نمی توان خالی دید به تبع آن تمام بیانات بزرگ معمار کبیر انقلاب اسلامی نیز همیشه دعوت به اسلام ، عزت مسلمین و یاد و نام خداوند تبارک و تعالی بود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد:دعوتی که همه انبیاء به خاطر آن مبعوث شده اند و همواره سیره ایشان بوده مبارزه با طاغوت و ظلم و ظالم بوده است و امروز این بیرق اسلامگرایی و خدا محوری به دست توانای ولایت فقیه و مقام عظمای ولایت آیت الله خامنه ای در اهتزاز است.



حجت الاسلام عظیمی در ادامه گفت: امروز تمام مستضعفان دنیا و تشنگان عدالت و توحید به این دعوت لبیک گفته اند و این تز امام و راه و روش ایشان بود که مقام معظم رهبری فرمودند:این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست،بیداری اسلامی دنیا حاکی از تاثیرگذاری راه و روش امام (ره)و رهبری عالمانه مقام معظم رهبری نشات گرفته است.



حجت الاسلام عظیمی اظهار داشت: امروز بعد از 23 سال گرچه جسم مطهر امام راحل با ما نیست ولی خط امام و راه امام که همان ادامه خط رسول اکرم(ص) است همچنان چراغ روشن و هادی امت جهان اسلام است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در پایان گفت: تقارن سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) با زمان برگزاری سنت حسنه اعتکاف فرصتی مناسبی برای تبیین اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خصوصا در حوزه عرفان اسلامی است.



وی ابراز داشت: صدها برنامه ویژه در مساجد تبریز و استان به مناسبت ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی توسط انجمن های اسلامی ،کانون های فرهنگی مساجد،موسسات قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می شود.