اجرای 50 طرح مهر ماندگار در خراسان رضوی / بهره برداری از راه آهن بافق، مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح مهر ماندگار در استان شامل 50 طرح در حوزه صنعت و معدن، حمل و نقل، میراث فرهنگی ، گردشگری، نیرو، سلامت، علم و فناوری و کشاورزی است.

صلاحی حوزه وزارت صنعت و معدن را با 14 پروژه در زمره پرکارترین دستگاه های مجری این طرحها عدانست وافزود: احداث مجتمع سیمان، فولاد، کاشی، تصفیه شکر، کابل های فشار قوی و مواد شیمیایی بخشی از این پروژه ها هستند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: گازرسانی به هزار روستا و شهرهای جدید استان نیز در قالب طرح یاد شده در دستور کار است.

صلاحی با اشاره به مهار آب های روان و مرزی نیز گفت: مهار آب های روان و مرزی از جمله اولویت های استان است و جدول زمانبندی سدهای ارداک، پار، چهچهه، درونگر و سررود در شهرستان های مختلف تهیه و و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی احداث یا تکمیل 11 بیمارستان را از طرح های مهر ماندگار در حوزه بهداشت و درمان عنوان و خاطر نشان کرد: این بیمارستان ها در شهرهایی چون باخرز، مشهد، گناباد، خلیل آباد و کلات قرار دارند.

وی به طرحهای حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در حوزه حمل و نقل جاده ای حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز در راه های کشور با اولویت مسیرهای پرتردد و از طیق ساخت 50تقاطع غیر هم سطح پیش بینی شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: آسفالت راه های روستاهایی که بیش از 50 خانوار در آنها سکونت دارند نیز تا اسفند امسال به بهره برداری خواهد رسید.

صلاحی با اشاره به تکمیل فرودگاه گناباد تا مردادماه سال آینده بیان کرد: راه آهن بافق- مشهد و راه آهن تربت حیدریه – سنگان- هرات نیز امسال به بهره برداری خواهد رسید.