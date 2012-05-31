"موزه مدرسه کرمانشاه" راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر موزه‌های استان کرمانشاه از راه‌اندازی مجدد موزه مدرسه کرمانشاه تا اوایل مرداد ماه امسال خبر داد.

نازی فرحمنش، در این خصوص اظهار داشت: پیرو طرح ملی موزه مدرسه که اولین گردهمایی آن زمستان سال گذشته در تهران برگزار شد، درصدد راه ‌اندازی موزه ‌ای با عنوان «موزه آموزش و پرورش کرمانشاه» برآمدیم.

مدیر موزه های استان کرمانشاه گفت: قرار است که طی تفاهم نامه ای بین اداره کل میراث فرهنگی استان و اداره کل آموزش و پرورش نسبت به تأمین نیروهای متخصص این موزه اقدام شود.

وی ادامه داد: از سال 1387 ساختمان مدرسه قدیمی (دبیرستان کزازی) توسط آموزش و پرورش تبدیل به موزه این اداره کل شده بود اما به دلیل نداشتن نیروهای متخصص موزه داری حدود دو سالی است که تعطیل است

فرحمنش گفت: گرچه در برخی از ایام گروه های دانش آموزی به صورت خاص می توانند از این موزه دیدن کنند اما در واقع این موزه برای بازدید عموم تعطیل است.

فرحمنش در ادامه یادآور شد: محوطه‌سازی، اقدامات مرمتی و امور کارشناسی و نظارتی موزه مدرسه بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه خواهد بود.

فرحمنش در پایان اظهار داشت: وسایل آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، گزینه ‌های مربوط به علوم مختلف و برخی از اولین ‌ها در زمینه آموزش و پرورش استان در این موزه به نمایش گذاشته خواهد شد که بخشی از این وسایل از سوی علاقه‌مندان گردآوری شده است.