مسابقات هندبال ساحلی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات دو روزه شش تیم باشگاهی از شهرستانهای آمل، نوشهر، نور، قائم شهر و ساری دو تیم با هم رقابت می کنند.

در بازیهای پیش از ظهر تیم آمل با نور دیدار می کند، تیم جوانان ساری از تیم نوشهر پذیرایی می کند و تیم صالحین قائم شهر به مصاف تیم هیئت هندبال ساری می رود.

در بازیهای بعدازظهر امروز، تیم نوشهر با نور، هیئت هندبال ساری با آمل و قائم شهر با جوانان ساری مسابقه می دهند.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: از سوی کمیته فنی مسابقات، نفرات برتردر قالب تیم منتخب هندبال ساحلی مازندران به مسابقات بین المللی هندبال ساحلی ترکیه اعزام خواهند شد.

خسرو ابراهیم زاده افزود: این مسابقات در قالب تقویم سالانه هیئت هندبال مازندران برگزار می شود و به نوعی نگه داشتن میزان آمادگی تیم ها برای شرکت در مسابقات هندبل ساحلی کشور است.

وی، موقعیت و شرایط مازندران را در توسعه رشته ورزشی هندبال ساحلی مناسب وایده آل خواند.