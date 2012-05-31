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۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

در ساری/

مسابقات هندبال ساحلی مازندران آغاز شد

مسابقات هندبال ساحلی مازندران آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی باشگاه های مازندران صبح پنجشنبه با حضور تیم های مدعی این استان در ساحل فرح آباد ساری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات دو روزه شش تیم باشگاهی از شهرستانهای آمل، نوشهر، نور، قائم شهر و ساری دو تیم با هم رقابت می کنند.

در بازیهای پیش از ظهر تیم آمل با نور دیدار می کند، تیم جوانان ساری از تیم نوشهر پذیرایی می کند و تیم صالحین قائم شهر به مصاف تیم هیئت هندبال ساری می رود.

در بازیهای بعدازظهر امروز، تیم نوشهر با نور، هیئت هندبال ساری با آمل و قائم شهر با جوانان ساری مسابقه می دهند.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: از سوی کمیته فنی مسابقات، نفرات برتردر قالب تیم منتخب هندبال ساحلی مازندران به مسابقات بین المللی هندبال ساحلی ترکیه اعزام خواهند شد.

خسرو ابراهیم زاده افزود: این مسابقات در قالب تقویم سالانه هیئت هندبال مازندران برگزار می شود و به نوعی نگه داشتن میزان آمادگی تیم ها برای شرکت در مسابقات هندبل ساحلی کشور است.

وی، موقعیت و شرایط مازندران را در توسعه رشته ورزشی هندبال ساحلی مناسب وایده آل خواند.

کد مطلب 1616667

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