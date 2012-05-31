مراسم رحلت امام خمینی (ره) در 40 بقعه خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی اظهار کرد: معرفی شخصیت امام (ره) از ضروریترین برنامه ها است و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای معرفی هر چه بیشتر ایشان مراسم بزرگداشت را در شب و روز رحلت امام خمینی(ره) با حضور شخصیت ها و رجال سیاسی در بیش از 40 بقعه متبرکه استان برگزار می کند.

وی ادامه داد: آیت الله علم الهدی و حسن رحیم پور ازغدی به عنوان سخنران و صادق آهنگران و مهدی سلحشور از مداحین ویژه برنامه ولادت امام علی(ع) و بزرگداشت رحلت امام خمینی(ره) هستند.

وی افزود: مراسم رحلت امام خمینی با همکاری هیات رزمندگان اسلام و شورای هیئات مذهبی مشهد مقدس مشهد در 13 و 14 خردادماه همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در حسینیه جامعة الحسین(ع) رزمندگان اسلام برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) بهترین شاگرد مکتب علوی وخروجی تربیت شیعی حضرت علی(ع) است، گفت: در ویژه برنامه های میلاد امام علی(ع) امسال به دلیل همزمانی با ارتحال معمار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد اداره اوقاف به بررسی ابعاد شخصیتی امام راحل (ره) خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) توانست بزرگترین انقلاب زمینه ساز ظهور حضرت حجت(عج) را پایه ریزی کند که علاوه بر مردم ایران جهانیان از این انقلاب بهره مند شوند.

حجت الاسلام آخوندی تصریح کرد: حضرت امام خمینی(ره) روح حرکت و شادابی را به مسلمانان برگرداند و مومنین را به سمت ایمان واقعی هدایت نمود.

سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه سالگرد ارتحال امام(ره) را بهترین زمان برای شناختن و شناساندن امام خمینی دانست و افزود: امام خمینی(ره) را در ابعاد مختلف اخلاقی، فکری، سیاسی و معنوی باید شناخت و ضمن این که خودمان با این شخصیت آشنا می شویم به جهانیان نیز معرفی کنیم.