۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

اخبار ورزشی استان یزد/

هیئت شمشیر بازی یزد در جایگاه نخست کشور ایستاد

یزد - خبرگزاری مهر: هیئت شمشیربازی استان یزد در ارزیابی علمکرد سال 90 در جایگاه نخست کشور ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از برترینهای شمشیربازی کشور در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون شمشیربازی در آکادمی ملی المپیک برگزار و هیئت شمشیربازی استان یزد در ارزیابی عملکرد هیئت های شمشیربازی کشور در سال 1390، به عنوان هیئت نخست و برتر کشور معرفی و تجلیل شد.

همچنین از حمیدرضا شیر به عنوان تنها مربی نمونه و برتر ایران، نجمه سازنجیان و نگین کافی به عنوان ورزشکاران برتر کشور در اسلحه سابر و فلوره تجلیل شد. 

حضور دو اسکواش باز بانوی یزدی در تیم ملی

اسامی نمایندگان خانم ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا اعلام شد که نام دو ورزشکار یزدی در این لیست قرار دارد.

اسامی بازیکنان نمایندگان خانم ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا کیش اعلام شد.

آیلی نیری، فرشته اقتداری، سوگل ثمودی، شیوا تجویدی، رضوانه نقیبی، فروغ سراستاد و نگین نجاریان ( یزد)، غزال شرف پور بازیکنان ایرانی حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا هستند. 

آغاز تمرینات ورزشکاران سه گانه در رشته شنا در یزد

تمرینات ورزشکاران رشته سه گانه در بخش شنا در استخر 22 بهمن یزد برگزار شد.

نوجوانان یزدی تمرینات شنا خود را در استخر 22 بهمن زیر نظر مربیان خود ‌در استخر 22 بهمن آغاز کردند.

‌در پایان این تمرینات، ‌تمرینات دوچرخه سواری و دو و میدانی آغاز و این تمرینات نیز به صورت متوالی و فشرده، تحت نظر مربیان و کادر پزشکی و سایر اعضا کمیته فنی ادامه دارد.

