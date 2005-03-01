كاهش فاصله مردم و دولت بايد در انتخابات رياست جمهوري مطرح شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر دكتر حيدر پوريان ، وي ضمن تاكيد بر اين نكته كه انقلاب سال 57 ايران نتيجه زنجيره ارتباطي محكم و ناگسستني بين مردم ما بود، گفت: مردم در آن زمان يكپارچه معتقد بودند كه قدرت تغيير سرنوشت خود را دارند و اين نكته در قانون اساسي نيز به وضوح مورد تاكيد قرار گرفته است.ولي ما امروز شاهد افزايش فاصله مردم با دولت در عرصه سياست داخلي هستيم و يكي ازمهمترين دلايل آن احساس مردم درباره عدم دستيابي به نظامي مردمي و معقول با مشاركت فعال احزاب مردمي بوده است.

وي ادامه داد: عدم انعكاس تفكرات و نيازهاي لايه هاي پايين به سمت لايه هاي بالا تبعاتي چون افسردگي سياسي بين مردم داشته است.

آيا غير از اين است كه مردم ما درحال گسستن هستند و در انتظار مديري مدبركه راهكارهاي اتمام بحران و حذف فاصله ها را به اجرا گذارد ودوباره حلقه هاي زنجيره ارتباطي آنان را به يكديگر متصل كند؟

معاون اقتصادي و امور بين الملل بورس فلزات در ادامه " مردم سالاري اقتصادي " را اصل فراموش شده و غبارگرفته اي دانست كه نيازمند بازبيني است و افزود: مشكلات اقتصادي در چهار سطح كلان ، مالي ، صنعت ، تصميم گيري و بينش عيان و آشكار است.

وي عدم وجود رشد پايدار غير تورمي ، استمرار تورم و كاهش ارزش پولي ، بيكاري ، روند كند خصوصي سازي ، اقتصاد تك محصولي ومالكيت وسيع دولت بر در امد هاي ارزي ، قلت پس انداز و سرمايه گذاري به خصوص در بخش خصوصي مولد ، استمرار وبدهي نمودن كسري بودجه دولت را از بارزترين مسائل اقتصادي كلان كشور دانست.

وي افزود: تحريمهاي اقتصادي بين المللي ،عدم استقلال اقتصادي ،رقابتي نبودن كالاهاي توليدي ايراني بااجناس تركي و چيني موجب تبعات غير قابل انكاري شده است.

اين استاد دانشگاه به سلب قدرتمندي جوانان براي كار آفريني اشاره كردو گفت: ما جامعه را به سمتي كشانده ايم كه همه جوانانمان مي خواهند در موسسه ونهاد دولتي استخدام شوند، درحاليكه تجربه ساير كشورها برعكس تجربه ايران است . وقتي هنوز تكنولوژي بومي و آرامش اقتصادي در كشور وجود ندارد، آيا مي توانيم در انتظار شكوفايي جوانان و اتمام بحران فرار مغزها باشيم ؟

وي تصريح كرد: كار را به جايي كشانده ايم كه در يك سو كشور مديراني با در آمدهايي يك ميليون تومان به بالا ودر سويي ديگر كارمندان و كارگراني صد و بيست هزار توماني به بالا خلق كرده ايم.

پوريان ادامه داد: مردم اكنون به مدير كارداني مي انديشند كه براي كاهش فاصله عميق بين آنان و مديران راس هرم راهكاري به اجرا گذارد و مديراني انتخاب كند كه در آمدهاي واقعي خود را صورتجلسه شده ارايه دهند.

عضو سابق شوراي بورس به نتايج وابستگي 85 درصدي در آمد ايران به نفت اشاره كرد و گفت: در ايران سهم صنعت در توليد ملي 22 درصد و در چين 51 درصد است. از طرفي سهم صادرات با تكنولوژي بالاي ايران 9/1 درصد و در برزيل 19 درصد است.

وي افزود: پس ما بايد به مردم حق بدهيم كه بامقايسه درآمد يك هزار و 800 دلاري خود با در آمد 25 هزار دلاري كشور كوچكي چون قطر ، سرخوردگي فزاينده اي را در خود احساس كنند. ايا مردم ما در انديشه حضور پررنگ مديري شايسته نيستند كه بتواند در جستجو و اجراي راهكار اتصال حلقه هاي زنجيره ارتباطي ايران باساير كشورها باشد؟

دكتر پوريان خاطرنشان كرد: هر چند مديران ما طي 27 سال اقدامات موثر و فراموش ناشدني را انجام داده اند اما مردم ما شايسته كارهاي بزرگتر ، آينده روشنتر وثباتي فزاينده هستند. شايد بتوان اميدوار بود اگرمديري ساختارگرا ، با مستند سازي برنامه هاي جاري ، ميان مدت و بلند مدت وارد ميدان شود، فاصله ها حذف و شكاف ها كاهش يابد.