البرادعي درباره تمام موضوعات مورد بررسي در نشست كنوني شوراي حكام يك بيانيه صادر كرد

به گزارش خبرگزاري مهرو به نقل از سايت خبري آژانس بين المللي انرژي اتمي، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته همزمان با برگزاري نخستين روز نشست شوراي حكام خطاب به اعضاي اين شورا، بيانيه اي صادر كرد و در اين بيانيه از موضوعات متعددي سخن گفت.

مدير كل آژانس در ابتداي اين بيانيه گفت: برنامه كاري ما در اين نشست موضوعات متعددي را در بر مي گيرد. سه حيطه اصلي فعاليت كاري آژانس يعني تكنولوژي، ايمني و بررسي باز هم دراين سرلوحه گفتگوهاي ما خواهد بود و من سعي مي كنم درباره هر يك از آنها نكات ضروري را خاطرنشان كنم.

وي در ادامه درباره تكنولوژي هسته اي با زير شاخه هاي نيروي هسته اي، سلامتي بشري، مديريت پايدار مزارع و استفاده بهينه آب، استفاده از راديو اكتيو در نانوتكنولوژي سخن گفت. سپس درباره امنيت و ايمني هسته اي با زير شاخه قرارداد حفاظت فيزيكي از مواد هسته اي و بعد بررسي هاي هسته اي با زيرشاخه هاي وضعيت توافق نامه هاي پادماني و پروتكل الحاقي، پروتكل هاي محدود، پروژه هاي مهندسي، اجرا پادمان ها در جمهوري دموكراتيك كره، اجراي پادمان ها در جمهوري اسلامي ايران، اجراي پادمان ها در جمهوري عربي مصر، كنفرانس بازبيني ان پي تي و در نهايت درباره استراتژي هاي ميان مدت و توزيع همكاري تكنيكي سخن گفت.

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نهايت نتيجه گيري كرد: گزارش اخير سازمان ملل درباره تهديدها، چالش ها و تغييرات اين موضوع را درباره آژانس يادآوري كرد كه تا زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي با بودجه اي كمتر از 275 ميليون دلار و با كمك از پيمان بين المللي ان پي تي از گسترش سلاح هاي اتمي جلوگيري مي كند، سازماني مقرون به صرفه است. از ديدگاه من اين در فعاليت هاي ما درباره ايمني هسته اي و انتقال تكنولوژي هسته اي نيز معتبر است. حقيقت اين است كه ما اين موفقيت را هم به دليل تلاش دبيرخانه و هم به دليل حمايت شما به دست آورديم. من از اين حمايت سپاسگذارم و اميدوارم ادامه پيدا كند.