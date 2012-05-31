حزب جدید تاسیس می کنم/در دولت جدید سمتی نخواهم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی اظهار داشت: از نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری غافلگیر شدم.

وی افزود: از اینکه در انتخابات پیروز نشدم ناراحت نیستم زیرا به اصول دموکراسی پایبندم و همه باید به این مسئله احترام بگذارند.

عمرو موسی در ادامه گفت: درباره نتایج انتخابات پرسش های بسیاری وجود دارد اما روشن شدن حقایق در این باره زیاد به طول نخواهد انجامید.

وی از تصمیم خود برای تاسیس یک حزب سیاسی خبر داد و اعلام کرد که در کابینه جدید مصر هیچ سمتی را نخواهد پذیرفت اما در عین حال به زندگی سیاسی خود ادامه خواهد داد.

موسی همچنین حمله به ستاد انتخاباتی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر را محکوم کرد و آن را دلیل ضعف برخی گروه ها دانست.

این شخصیت سیاسی مصر خاطرنشان کرد: انقلاب 25 ژانویه برای برقراری دموکراسی و احیای عزت و کرامت تمامی مردم مصر به وقوع پیوست. راه تشکیل دولت دموکراتیک دولتی که آرزوی همه به ویژه جوانان است بسیار طولانی است.

وی خاطرنشان کرد: این انقلاب نمی تواند پایان یابد یا کسی آن را مصادره کند چرا که ملتی که در این راه ایثار و فداکاری بسیاری از خود نشان داد هرگز اجازه نخواهد داد بار دیگر کسی آن را زندانی کند.

عمرو موسی در ادامه گفت: من به اندازه ای که برای اوضاع عمومی کشور و اختلافات و تنش های موجود در آن نگران هستم برای انقلاب مردمی مصر نگران نیستم.