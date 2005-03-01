وزير مشاور دولت موقت عراق: رايزني هاي كنوني درباره تشكيل دولت آينده پيچيده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، عدنان الجنابي وزير مشاور دولت موقت عراق گفت : دولت آينده بايد بر اساس توافق تشكيل شود وي رايزني هاي كنوني ميان فراكسيون هاي پيروز در انتخابات اخير را براي تشكيل شوراي رياستي و دولت جديد پيچيده و سخت توصيف كرد.

وي در گفتگو با روزنامه عكاظ ابراز اميدواري كرد كه اين مرحله طولاني نشود و به توافق سريع دست پيدا شود وي نسبت به وجود خلاء سياسي در صورت بوجود نيامدن توافق در تشكيل دولت جديد دركشور هشدار داد.



جنابي گفت رايزني هاي كنوني بر اساس اصول ملي به دور از هرگونه سهميه بندي طائفه اي و مذهبي و نژادي مبتني است اما نتيجه انتخابات خود را بر تركيب سياسي جديد تحميل مي كند.



وي افزود: براي همه مشخص شده است كه سه فراكسيون بزرگ به مجلس ملي از طريق انتخابات اخير رسيده اند كه شامل ليست ائتلاف شيعيان (ائتلاف عراق يكپارچه) ، ليست كردها و ليست العراقيه به رهبري علاوي محور اساسي روند سياسي عراق را تشكيل مي دهند زيرا اين سه گروه 95 درصد كرسي هاي پارلماني را بدست آورده اند و گروه هاي كوچك پيروز هم كه 5 درصد باقي مانده آرا را بدست آوردند بر اساس گرايش ها و وابستگي هاي خود با اين سه فراكسيون ائتلاف خواهند كرد .



وي گفت تا حال حاضر نمي توان درباره ائتلاف ها يا پيمانهاي نهائي سخن گفت زيرا رايزني ها هنوز در ابتداي راه قرار دارد و چه بسا اين مساله زمان ببرد زيرا مسائل پيچيده است و مستلزم توافق درباره تمام اصول براي دستيابي به توافقي درباره تشكيل شوراي رياستي و دولت جديد است .

وي درباره نقش اهل سنت در اين رايزني ها گفت : رايزنيهاي كنوني بر اساس اصول ملي به دور از هرگونه سهميه بندي طائفه اي و مذهبي و نژادي دنبال مي شود و نتيجه انتخابات بايد خود را بر تركيب سياسي جديد تحميل كند اما ما هرگز با منزوي شدن هيچ گروهي موافقت نخواهيم كرد بلكه پيروزي در مشاركت همه جريانها در روند سياسي است اهل سنت پست معيني را اصرار نمي كنند و اعتقادي به اينكه شخصي معيني حتي خارج ازپارلمان نماينده آنها شود، ندارند آنها به مشاركت در روند سياسي و تدوين قانون اساسي پايبند هستند و اين مساله را مي توان از طريق كانالهاي مختلف تامين كرد هيچ كس با دوركردن اهل سنت از مشاركت موافق نيست.



وي درباره اينكه اگر رياست جمهوري به كردها و نخست وزيري به شيعيان برسد آيا رئيس مجلس ملي هم يك سني خواهد بود، گفت : ضرورتا اينگونه نيست زيرا گفتگوها بر اساس سهميه بندي طائفه اي انجام نمي شود و اهل سنت هم بر گرفتن پستهاي خاص اصرار نمي كنند بلكه خواهان نقش فعال در روند سياسي آينده هستند.



جنابي با اشاره به وجود دو نامزد قوي براي نخست وزيري آينده عراق گفت : انتخاب نخست وزيري منوط به توافق ميان همه جريان ها و طيف هاي عراقي است .