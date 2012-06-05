عزیز علیزاده، تهیه‌کننده در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تلویزیونی قرار است برای شبکه تهران کلید بخورد، ولی هنوز زمان تولید مشخص نیست.

این مجموعه تلویزیونی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید می‌شود. فیلمنامه این مجموعه را سعید جلالی و امیرعباس پیام می‌نویسند. نگارش فیلمنامه هنوز ادامه دارد و عنوان مجموعه موقتاً "متهم ردیف آخر" است. این مجموعه روایتگر زندگی دو دوست است که درگیر ماجراهایی می‌شوند.

حسین سهیلی‌زاده به تازگی مجموعه "دختران حوا" را ساخته که مراحل فنی را سپری می‌کند. او ساخت آثاری همچون "رستوران خانوادگی"، "سراب"، "دلنوازان"، "فاصله‌ها"، "ترانه مادری"، "گیلعاد"،"سه پنج دو" و... را در کارنامه دارد.