نقطه تجاري استان قم افتتاح شد

كيوان مشاهري فرد، مدير راهبري نقطه تجاري ايران در حاشيه اين مراسم درگفتگو با خبرنگار مهر در قم بيان داشت: نقطه تجاري استان قم نوزدهمين مركز نقطه تجاري در كشور ميباشد.
وي همچنين افزود: نقطه تجاري، مركزي است كه به ارايه تسهيلات تجاري همچون مشاورههاي تجاري و زمينه سازي بازاريابي به تجار متوسط و خرد كشور ميپردازد.
مشاهري فرد در ادامه با بيان اينكه مراكز نقطه تجاري در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد، گفت: خوشبختانه خدمات نقطه تجاري ايران براي تجار كشورمان به صورت رايگان انجام ميگيرد كه هزينههاي آنرا وزارت بازرگاني متقبل ميشود.
وي همچنين اضافه كرد: در آيندهاي نزديك در سراسر كشور نقاط تجاري ايجاد خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه نقطه تجاري مركزي است كه به تجار ايراني اين امكان را مي دهد كه به نحو مطلوب با جهان معاملات تجاري داشته باشند، خاطرنشان كرد: تجار و بازرگانان كشور ميتوانند كليه اطلاعات مربوط به تجارت و آخرين اخبار و نيز اطلاعات مربوط به توليدكنندگان داخلي و خارجي را از طريق سايت نقطه تجاري ايران به آدرس WWW. IRTP.COM به دست آورند.
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