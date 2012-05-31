به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فروغ جواهری، صبح پنجشنبه در پنجمین کنگره بین‌المللی جراحی قلب و عروق رضوی در مشهد اظهار کرد: سبک زندگی مناسب از لحاظ پزشکی دارای ویژگی‌های خاصی است و افراد باید سعی کنند تا در مواجهه با رویدادها استرس به خود راه ندهند.

وی، دوری از دود سیگار، کاهش مصرف چربی و رعایت رژیم غذایی، کاهش مصرف نمک، افزایش مصرف میوه و سبزی‌های تازه، حفظ وزن مناسب و اندازه‌گیری مرتب فشارخون و کلسترول را از مهم‌ترین توصیه‌های عمومی در خصوص پیشگیری از عارضه‌های قلبی برشمرد.

جواهری بیماری‌های قلبی و عروقی را غیرقابل انتقال دانست و اظهار کرد: پیشگیری باید یکی از اهداف مهم نظام‌های بهداشتی درمانی همه کشورها باشد.

در ادامه این همایش جراح قلب از کشور ایتالیا اظهار کرد: بسیاری از کشورهای دنیا و حتی کشورهای پیشرفته از تجربیات پزشکان ایرانی استفاده می‌کنند.

دکتر لیما ماسیمو بیان کرد: پنجمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق رضوی و چهارمین کنگره بین‌المللی پرفیوژن در سطح بالایی برگزار می‌شود که با دیگر کنگره‌های بزرگ دنیا در این زمینه رقابت‌پذیر است.

وی اظهار کرد: در بسیاری از بیمارستان‌های بزرگ و مهم دنیا جراحان و پزشکان ایرانی حضور دارند که این امر در رشد علمی ایران بسیار موثر است.

این جراح قلب تاکید کرد: دستاوردهای علمی این کنگره می‌تواند برای همه‌ی کشورها مفید باشد.