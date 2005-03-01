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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۳۹

بانك مركزي اعلام كرد: در دي ماه امسال نسبت به دي ماه سال گذشته

شاخص بهاي بخش حمل و نقل و ارتباطات 9/10 درصد افزايش يافت // شاخص بهاي گروه كالا و خدمات متفرقه 15 درصد افزايش يافت

مديريت كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات در دي ماه امسال نسبت به دي ماه سال گذشته 9/10 درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در ديماه سال 1383، شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 2/0 درصد روبرو شد.

در گروه فوق، شاخص بهاي گروه حمل و نقل عمومي 4/0 درصد و شاخص بهاي گروه حمل و نقل شخصي معادل 1/0 درصد افزايش يافت.

برپايه اين گزارش، همچنين در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه كالا و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 5/0 درصد مواجه گشت. در گروه فوق، شاخص بهاي گروه هزينه هاي شخصي معادل 9/0 درصد و نوشت افزار 8/0 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه كالا و خدمات متفرقه 1/15 درصد افزايش داشته است.

کد مطلب 161675

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