شاخص بهاي بخش حمل و نقل و ارتباطات 9/10 درصد افزايش يافت // شاخص بهاي گروه كالا و خدمات متفرقه 15 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در ديماه سال 1383، شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 2/0 درصد روبرو شد.

در گروه فوق، شاخص بهاي گروه حمل و نقل عمومي 4/0 درصد و شاخص بهاي گروه حمل و نقل شخصي معادل 1/0 درصد افزايش يافت.

برپايه اين گزارش، همچنين در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه كالا و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 5/0 درصد مواجه گشت. در گروه فوق، شاخص بهاي گروه هزينه هاي شخصي معادل 9/0 درصد و نوشت افزار 8/0 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه كالا و خدمات متفرقه 1/15 درصد افزايش داشته است.