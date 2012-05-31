گلزار شهدای سنندج غبارروبی و عطر افشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شرکت گنندگان در مرحله سراسری پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه شرکت ملی گاز ایران روز پنجشنبه در آستانه سالروز رحلت جانگذار حضرت امام (ره) با حضور در گلزار بهشت محمدی سنندج بار دیگر با آرمان های امام (ره) و شهدای گرانقدر تجدید بیعت کردند.

، در این آیین معنوی که بیش از 300 نفر از شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات حضور داشتند، مسئول کمیته قرآنی شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت گاز کردستان و جمعی از مسئولان استانی آنان را همراهی می کردند.

زائران قبور شهدا با نثار فاتحه، اهدای گل و عطر افشانی مزار شهیدان بار دیگر با آرمان های والای این عزیزان تجدید بیعت کردند.

مرحله سراسری پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه ویژه کارکنان و همسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران یادواره ولایت و امامت از روز سه شنبه 9 خرداد ماه در هتل شادی سنندج آغاز شد.

در این دوره از مسابقات در مجموع 330 نفر شرکت کننده شامل 160 نفر خواهر و 170 نفر برادر از کارکنان و همسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران به مدت سه روز به رقابت می پردازند.