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۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

در سالروز ارتحال امام/

معلولان ورزشکار بسیجی نظرآباد با آرمانهای امام تجدید مبثاق می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره بهزیستی البرز گفت: معلولان ورزشکار بسیجی نطرآباد در سالروز ارتحال امام خمینی (ره) با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق می کنند.

مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: معلولان ورزشکار بسیجی نظرآباد کرج به منظور تجدید میثاق با ارمانهای امام راحل و عرض ارادت به ساحت ایشان در سالروز ارتحال، با ویلچر از گلزار شهدای نظرآباد به سمت مرقد امام حرکت کردند.

وی افزود: مسیر گلزار شهدای نظرآباد تا مرقد امام خمینی، 130 کیلومتر است و معلولان این مسیر را در دو روز طی خواهند کرد.

مکاریان اظهار داشت: مسئولان اداره کل بهزیستی استان البرز در مراسم ویژه ارتحال امام که در مرقد مطهر ایشان برگزار می شود حضور داشته و به نمایندگی از خانواده بزرگ بهزیستی البرز با آرمانهای آن  امام راحل میثاقی دوباره می بندند.

مدیرکل اداره بهزیستی البرز در خصوص سیره امام راحل و اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره)  پایه گذار  انقلاب اسلامی و آغازگر نهضت عظیم بیداری اسلامی و حامی محرومان و مستضعفان کشور بود.

وی افزود:  با وجود گذشت ۲۳ سال از عروج ملکوتی آن بزرگوار، ملت مسلمان ایران همچنان استوار و سرافراز ایستاده او بر تحقق آرمان‌های شهدای قیام ۱۵ خرداد پافشاری می‌کنند.

مکاریان گفت: به یقین  پرچم اسلام ناب محمدی(ص) و عدالت بر تمام قلل رفیع جهان، همواره برافراشته خواهد بود و اینها همه ریشه در اندیشه های ناب امام راحل دارد.
 

کد مطلب 1616756

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