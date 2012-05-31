به گزارش خبرنگار مهر، رضا یزدانی که یکی از امیدهای تیم ملی کشتی آزاد ایران برای کسب مدال در بازیهای المپیک 2012 لندن است در مورد آخرین وضعیت تیم ملی گفت: نزدیک به 7 ماه است که در اردوهای تیم ملی حضور دارم. ابتدا کمی مصدومیت داشتم که به مرور زمان و با تمرینات اختصاصی به سلامت کامل رسیدم. خدا را شکر در حال حاضر وضعیت خوبی دارم و زیر نظر مربیان تمریناتم را ادامه می دهم.

این عضو تیم ملی کشتی ایران در مورد پیش بینی اش از نتایج ایران در این مسابقات گفت: پیش بینی که نمی شود کرد. آن هم در مورد مسابقات المپیک که واقعا در سطح بالایی برگزار می شود. خاطره ای نه چندان خوب از المپیک گذشته در پکن دارم که نتوانستم آن طور که می خواهم کشتی بگیرم. اما برای این المپیک با یک ذهنیت دیگر تمرین می کنم و امیدوارم بتوانم نتیجه خوبی بگیرم.

رضا یزدانی در مورد عملکردش در مسابقات جام جهانی آذربایجان نیز گفت: در کشتی اول غافلگیر شدم و مقابل حریف نه چندان مطرحم شکست خوردم اما در ادامه تمام حریفانم را شکست دادم. در کل پیکارهای خوبی بود که توانستیم خودمان را محک بزنیم. در این مسابقات تمام نفرات مطرح به غیر از حریف روس من حاضر بودند.



کشتی گیر 26 ساله ایران در مورد رویا رویی با "عبدالسلام گادیسوف" روس که در لیگ ایران به او باخته بود نیز گفت: من با مصدومیتی که در لیگ ایران داشتم به روی تشک رفتم و به گادیسوف باختم. این بار او را شکست می دهم.

رضا یزدانی که یکی از ورزشکارانی است که تاکنون اسپانسر شخصی نداشته است در مورد حمایت شرکت ایرانسل از کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن گفت: خیلی خوشحالم که ایرانسلی‌ها این کار را کرده اند و از ما ورزشکاران حمایت می کنند. قطعا حضورهای اینچنینی می تواند به ورزش ما کمک کند. امیدوارم حمایت ها از ورزشکاران ادامه داشته باشد.