800 حلقه طرح صالحین در شهرستان بوشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله مرادی ظهر پنجشنبه در نشست با روحانیون فعال طرح صالحین اظهار داشت: امام خمینی (ره) برای همیشه محبوب و جاودانه خواهد ماند و آینده نگری امام راحل و تشکیل بسیج به دستور ایشان باعث شد که انقلاب و نظام را در همه زمینه‌ها در مقابل توطئه‌های دشمنان بیمه کند.

وی به خدمات بسیج در نظام و انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: بسیج و سپاه در طول عمر با برکت انقلاب و نظام اسلامی خدمات ارزنده‌ای از خود بر جا گذاشته که اوج این خدمات را می‌توان در هشت سال دفاع مقدس مشاهده کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر به ویژگی‌های برجسته بسیج و بسیجیان اشاره کرد و بیان داشت: اخلاص در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... یکی از ویژگی‌های برجسته بسیج است و این ویژگی مهم باعث شده که در ادامه راه انقلاب و نظام به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کند.

وی به تفاوت انقلاب ایران اسلامی با دیگر انقلاب‌های جهانی پرداخت و اظهار داشت: در کشورهای مختلف انقلاب‌هایی شکل گرفته ولی چون این انقلاب‌ها رهبر واحدی نداشتند به نتیجه نرسیدند.

مرادی تصریح کرد: در مقابل نظام ایران اسلامی با وجود رهبری پیامبر گونه امام راحل و پشتیبانی جوانان پرشور و انقلابی توانست آرمان‌های الهی این انقلاب را به جهانیان برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: نظام در ادامه راه نیاز به نیروهای متخصص و متعهد بیشتری دارد که وجود طرح صالحین می تواند نیروی انسانی لازم را تامین کند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر 800 حلقه طرح صالحین در شهرستان بوشهر فعال هستند، افزود: روحانیون با ابزار علم، زهد و تقوا و نفوذ الهی خود در بین مردم و به ویژه جوانان می‌توانند در پیشبرد اهداف متعالی طرح صالحین به بسیج کمک کنند.