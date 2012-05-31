بیداری اسلامی نشات گرفته از اندیشه امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی نمین پیش از ظهر پنجشنبه در همایش امام خمینی(ره) و بیداری اسلامی در بیرجند، با اشاره به اینکه استکبار همواره به دنبال تحقیر ملت ها و سپس به غارت بردن ثروت ملت ها است، اظهارداشت: امروز ظلم و ستم جهان استکبار منجر به جنبش های مردمی بویژه بیداری های اسلامی شده که نشات گرفته از انقلاب فرهنگی اسلامی ایران و تفکر و اندیشه امام خمینی(ره) است.

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی با تحقیر ملت ها به دنبال از بین بردن هویت آنها است، تصریح کرد: در این راستا مردم که نقش کلیدی در قدرت ملت ها دارند باید هوشیار بوده و از هویت و شخصیت های دینی و فرهنگی خود دفاع کنند.

سلیمی نمین با تاکید بر اینکه امروز بیداری اسلامی در ملت های جهان و منطقه برگرفته از گفتمان امام راحل است، افزود: امام خمینی(ره) تلاش کرد حقارتی که کشورهای سلطه به ملتهای مظلوم دنیا تحمیل کرده بودند را از بین ببرد.

وی اضافه کرد: امام راحل، نداشتن باور فرهنگی در بین مردم و دست نیاز دراز کردن به سوی استعمارگران را مقدمه ای برای وارد شدن فرهنگ کشورهای بیگانه به کشور دانسته و در راستای تغییر تفکر مردم اقدام کرده است.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی بوده است، تصریح کرد: سیاست اصلی و اندیشه امام راحل کار فرهنگی بود تا از این طریق ملت ها از هویت و شان واقعی خود دفاع کنند.

وی ادامه داد: این راهکار و عقیده امام خمینی(ره) بر این بود که می توان با آگاهی دادن به جامعه اسلامی و مردم، جامعه را متحول کرد و این عقیده امام در معادلات سیاسی توانست یک قدرت دیگر را به منصه ظهور برساند.

سلیمی نمین استعمار ستیزی، شان انسانیت، مبارزه با صهیونیست و اسلامیت را از ارکان انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) عنوان کرد و بیان داشت: اسلامی بودن و داشتن اعتقادات قوی عامل اصلی اتحاد اسلامی و قدرت ملی است.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در پایان با اشاره به اینکه استقلال در ایران با اسلامیت تلفیق شده است، یادآور شد: امروز بیداری اسلامی در کشورهای منطقه با محوریت ضد صهیونیستی، ضد استعماری و اسلام خواهی برگرفته از گفتمان امام راحل است.