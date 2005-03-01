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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۵۹

معاون امداد و نجات هلال احمر استان قم:

اكيپ‌هاي امداد جاده‌اي در ايام نوروز به ياري مصدومان مي‌شتابند

در ايام نوروز، 3 اكيپ نجات جاده‌اي با استقرار در جاده‌هاي اصلي قم به ياري مصدومان مي‌پردازند.

مرتضي سليمي معاون امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان خبرنگار مهر در قم گفت: هر اكيپ نجات جاده‌اي با يك پزشك و 3 امدادگر و با در اختيار داشتن يك دستگاه آمبولانس 24 ساعته در جاده‌هاي استان قم به ياري مصدومان مي‌پردازند.

وي گفت: اين 3 اكيپ در محورهاي قم ـ تهران، قم ـ كاشان و قم ـ اراك مستقر مي‌شوند و با آموزش‌هايي كه براي مواقع بروز حادثه ديده‌اند، افراد محبوس در وسايط نقليه را نجات مي‌دهند.

 وي با اشاره به ساير برنامه‌هاي جمعيت هلال احمر در ايام نوروز گفت: در اين ايام 7 گروه از راهنمايان نوروزي نيز كه علاوه بر آموزش‌هاي معمول، در دوره‌هاي آموزش شهرشناسي شركت كرده‌اند، زائران را به اماكن زيارتي و سياحتي، بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و محل استقرار ستاد تسهيلات راهنمايي مي‌كنند.

 سليمي افزود: علاوه بر اين امكانات، يك دستگاه درمانگاه سيار 18 تخته و همچنين يك فروند بالگرد براي ياري رساندن به حادثه ديدگان در اتوبان قم ـ‌ تهران در نظر گرفته شده‌ است.

وي از آمادگي جمعيت هلال احمر براي اسكان زائران در چادرها خبر داد‌، اما گفت: تجربه سال گذشته و آتش سوزي و سرقت‌هايي كه در اين چادرها صورت گرفت، نشان داد اسكان زائران در چادر در قم پاسخگو نيست.

کد مطلب 161678

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