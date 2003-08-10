اعمال مديريت صحيح در واحدهاي قضايي در رفع مشكلات موثر است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر عباسعلي عليزاده در دومين جلسه شوراي معاونين دادگستري استان تهران بعد از اجراي قانون احياي دادسراها افزود : مديران ستادي دستگاه قضايي نيز بايد اهم گزارش خود را در جهت مرتفع نمودن مشكلات موجود قرار دهد .

وي با اشاره به مشكلات جزئي بعد از تشكيل دادسراها اظهار داشت : كمبود نيروي انساني اعم از كادر قضايي و اداري از جمله مشكلات دادسراها است .

عليزاده در بخش ديگري از سخنان خود از كاهش بودجه دادگستري استان تهران خبر داد و گفت : بودجه اختصاص يافته به ما نيمي از بودجه سنوات گذشته است كه امكان دارد دادگستري را بابحران مواجه كند .

وي ادامه داد : مسوولان قضايي تلاش مي كنند تا آسيب هاي كمتري از ناحيه كاهش بودجه به دادگستري وارد شود.

حجت الاسلام والمسلمين عليزاده در پايان جلسه حاضرين را به جديت و تلاش براي تحكيم سيستم قضايي نوپا در دادسرا فرا خواند و افزود : با تقويت دادسراها مشكلات مردم به طور حتم رفع خواهد شد .