پنج هزار مدرسه در اردبیل تخریب و نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاور وحدتی پور ظهر پنجشنبه در توسعه فضاهای آموزشی استان اضافه کرد: تخریب و نوسازی این تعداد مدرسه به اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گفته وی براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در طی این مدت بیش از دو هزار و 300 مدرسه تخریب و بازسازی شده و دو هزار و 700 کلاس نیز نوسازی می شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل با اشاره به تسریع در روند ساخت مدرسه در منطقه از ساخت و تکمیل بیش از 74 پروژه مدرسه سازی و آموزشی در استان اردبیل خبر داد.



وی افزود: هم اکنون 42 پروژه از محل اعتبارات تخریب و بازسازی و 32 پروژه نیز از محل اعتبارات نوسازی اجرا و یا در حال اجرا است.



وحدتی پور به افزایش اعتبارات حوزه بازسازی و نوسازی مدارس استان در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: اعتبارات نوسازی مدارس استان در سال 89 معادل 67 میلیارد ریال بود که در سال 90 با 30 درصد افزایش به 107 میلیارد ریال ارتقا یافت.



مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل همچنین تصریح کرد: در سال 89 اعتبارات تخریب و بازسازی نیز 52 میلیارد ریال بوده که با 242 درصد افزایش به 179 میلیارد ریال در سال 90 رسیده است.