سیل به 10 روستای خوی خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، جمل حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مناطق سیل زده افزود: بر اثر بارش باران شدید و به مزارع کشاورزی و زیر ساختهای 10 روستای بخش مرکزی خوی خسارت وارد شده است.

وی با بیان اینکه سیلاب عصر دیروز به وقوع پیوست و بر اثر آن به دهها هکتار از مزارع کشاورزی از قبیل گندم، جو، کدو و آفتابگردان خسارت وارد شد، اظهار داشت: همچنین 12 کیلومتر از راههای بخش مرکزی تخریب و به زیر ساخت های 10 روستا از جمله شبکه های آب و برق و مخابرات خسارت وارد شد.

بخشدار بخش مرکزی خوی با اشاره به اینکه 20 باب خانه روستایی هم در جریان سیل دچار آب گرفتگی شدند، ادامه داد: جریان سیل بیشترین خسارت را در روستاهای فرح یاشار خانقاه به بار آورده بطوریکه تنها قنات این روستا هم تخریب شده است.



این مسئول اضافه کرد: کارشناسان ستاد مدیریت بحران هم اکنون در حال بررسی میزان دقیق خسارات وارد شده هستند.