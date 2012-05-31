اصحاب فرهنگ و هنر البرز به دیدار امام راحل می روند

علاءالدین سیفی درگفتگو با خبرنگارمهر، درباره برنامه های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی در سوگ امام راحل اظهار داشت: فکر واندیشه های امام وشناسایی آن به نسل جوان مهمترین موضوع است و در همین مسیر برنامه هایی را اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: هنرمندان و اصحاب فرهنگ وهنر نیز در این روز در حرم مطهر امام راحل حضور پیدا خواهند کرد وضمن زیارت حرم مطهر، پوشش وسیع خبری از طریق نشریات وخبرگزای ها خواهند داشت.

فضا سازی شهر توسط 260 کانون تبلیغاتی

سیفی در ادامه پیرامون فضا سازی های شهر متناسب با این روزها نیز گفت: 260 کانون تبلیغاتی بخشی از فضای تبلیغاتی خود را به مناسب سازی فضای شهر می پردازند.

توزیع 20 میلیون تومان کتاب در مسیر حرکت زائران

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ وارشاد البرز، در بخش دیگری به توزیع 20 میلیون جلد کتاب در مسیر حرکت زائران اشاره کرد و افزود: برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بالغ بر 20 میلیون تومان کتاب ، در مسیر حرکت زائران توزیع می شود.

سیفی گفت: برپایی سوگواره فرهنگی ادبی " در سوگ خورشید" در ساوجبلاغ و بررسی اندیشه های امام راحل در کرج ، برگزاری مسابقه قرآنی صحیفه نور درطالقان ، براه اندازی "کاروان رهپویان" در نظر آباد از دیگر برنامه ها فرهنگ وارشاد در سطح شهرستان های استان خواهد بود.

فراخوان مقالات با موضوع امام راحل

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ وارشاد استان البرز در پایان فراخوان مقالات با موضوع امام خمینی و پرداختن این موضوع در نشریات علاوه بر پرداختن 274 کانون فرهنگی درسطح استان وشهرستان از همین موضوعات خواهد بود.