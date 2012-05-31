  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

امینی زاده:

شرایط مناسبی برای رشد اندیشه های دانش آموزان در مدارس فراهم شود

شرایط مناسبی برای رشد اندیشه های دانش آموزان در مدارس فراهم شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس گفت: با توجه به قرار داشتن در عصر تکنولوژی و اطلاعات باید شرایط مناسبی برای رشد ایده ها و اندیشه های مناسب دانش آموزان در مدارس فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس با اشاره به نقش بسیار مهم مدارس در پرورش سرمایه های آینده کشورمان، اظهار داشت: باید با برنامه ریزیهای مناسب موانع موجود در آموزش و پرورش را رفع کنیم تا شرایط مناسبی برای پرورش آینده سازان این مملکت فراهم شود.

وی ادامه داد: اقدامات لازم برای هوشمندسازی مدارس باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند تا مدارس از امکانات خوبی برخوردار شوند.

فرماندار بندرعباس در ادامه بر لزوم ریشه کنی بی سوادی تاکید کرد و افزود: به علت مهاجر پذیر بودن شهر بندرعباس افراد زیادی برای کار به این شهر سفر می کنند که در میان افراد بی سواد نیز به عنوان کارگر جذب کارخانجات می شوند که باید شرایطی فراهم شود تا این نیروهای بی سواد نیز با آموزشهای مختلف از سواد لازم برخوردار شوند.

امینی زاده همچنین با تاکید بر توجه به تربیت اسلامی در مدارس در کنار آموزشهای علمی، تصریح کرد: توجه به علم آموزی مورد تاکید دین مبین اسلام است اما باید در کنار آن به تربیت دینی دانش آموزان در مدارس نیز توجه شود.

وی بیان داشت: همچنین با توجه به قرار داشتن در عصر تکنولوژی و اطلاعات باید شرایط مناسبی برای رشد ایده ها و اندیشه های مناسب دانش آموزان در مدارس فراهم شود.

فرماندار بندرعباس همچنین بر تامین فضا و نیروی انسانی مناسب برای اجرای نظام جدید آموزشی در شهرستان بندرعباس تاکید کرد.

کد مطلب 1616816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها